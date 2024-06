Samochód bez Android Auto dla wielu kierowców jest niewarty zakupu

Kupiłbyś/kupiłabyś nowy samochód, który nie oferuje obsługi Android Auto lub Apple CarPlay? Z przeprowadzonego badania wynika, że wielu kierowców zrezygnowałoby z kupna takiego auta.

Android Auto i Apple CarPlay jest ważny dla wielu osób

W nowoczesnych samochodach znajdziemy zazwyczaj dopracowane i rozbudowane systemy infotainment. Mimo tego, dla wielu kierowców kluczowym elementem wyposażenia jest obsługa Android Auto i Apple CarPlay. Najwidoczniej wolą oni chociażby Google Maps czy Waze niż fabryczną nawigację, a także preferują słuchanie muzyki z wykorzystaniem Spotify, Apple Music czy innych aplikacji zainstalowanych na smartfonie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez McKinsey & Co, globalnie 30% osób szukających samochodu spalinowego i 35% planujących zakup elektryka, nie wyobraża sobie nowego auta bez wsparcia dla oprogramowania Google lub Apple. Co więcej, te osoby zrezygnowałoby z zakupu konkretnego modelu samochodu, gdyby nie mogły korzystać z rozwiązania Google lub Apple.

Z badania dowiedzieliśmy się również, że 30% nabywców pojazdów elektrycznych byłoby skłonnych zapłacić za opcjonalną integrację ze smartfonem, podczas gdy 17% użytkowników aut spalinowych byłoby skłonnych zrobić to samo. Wypada tutaj zauważyć, że niektóre marki samochodów, szczególnie tych premium, niestety wymagają dodatkowej opłaty, aby korzystać z bardziej rozbudowanych funkcji komunikacji między smartfonem a autem.

(fot. GRI CARS)

Co zamiast oprogramowania Google i Apple?

W badaniu, które zostało opublikowane przez Auto News, znajdziemy również odpowiedzieć na pytanie dotyczące alternatywy dla Android Auto i Apple CarPlay. Ankietowani wskazali, że zamiast tego używaliby standardowego systemu informacyjno-rozrywkowego – takiej odpowiedzi udzieliło 35% osób.

Większość osób, bowiem aż 52% badanych, zaczęłaby korzystać ze smartfona – np. w uchwycie zamontowanym na przedniej szybie auta. Z kolei 14% zmieniłoby markę przy kupnie następnego samochodu. Tak, kierowcy mogą rozstać się z danym producentem, ponieważ nie oferuje on wygodnego dostępu do aplikacji znanych ze smartfona.

Co ciekawe, przykładowo Tesla nie oferuje żadnego wsparcia dla Android Auto i Apple CarPlay. Owszem mamy na pokładzie jeden lepszych systemów infotainment z dobrą nawigacją i aplikacjami muzycznymi (m.in. Spotify i Apple Music). Mimo tego, opierając się tylko na własnych doświadczeniach, mogą dodać, że już wielokrotnie spotkałem się z Teslami, w których właściciel korzystał ze smartfona w uchwycie. Możliwe, że w ten sposób chciał mieć dostęp do nawigacji, która nie jest dostępna w samochodzie. Najwidoczniej nawet osobom, które mają dostęp do świetnego systemu infotainment, też brakuje obsługi Android Auto i Apple CarPlay.