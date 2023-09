Pierwsza aktualizacja Starfield zapowiada obsługę DLSS!

Bethesda ogłosiła wydanie pierwszej aktualizacji dla gry Starfield – najnowszego tytułu studia. Kosmiczne przygody zostaną usprawnione o kilka drobiazgów, ale najważniejsze jest to, co czeka graczy w przyszłości.

Małe poprawki w Starfieldzie

Pierwsza aktualizacja Starfield, oznaczona numerem 1.7.29, to właściwie pryszcz. Nawet Bethesda nazywa ją małą, ze względu na niewielki zakres zmian, jakie wnosi do gry. Obejmują one załatanie najważniejszych problemów, z jakimi aktualnie zmagają się gracze.

Przede wszystkim, poprawiono stabilność działania gry na konsolach Xbox Series X oraz Series S. Postarano się o wdrożenie ulepszeń, które mają sprawić, że Starfield będzie się mniej „krzaczył”, a także zapewnią kilka dodatkowych klatek na sekundę.

Wprowadzono też krytyczne modyfikacje w misjach fabularnych:

Wszystko, co można kupić za pieniądze

– Naprawiono błąd, w wyniku którego aktywność gracza mogła powodować blokowanie zadań.

– Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwiać pojawienie się zadania po ukończeniu gry.

Zapowiedź DLSS w wersji na PC

Bethesda przy okazji zapowiedziała, że w następnych aktualizacjach spełni najczęściej pojawiające się na forach prośby, w tym te o dodanie obsługi technologii skalowania DLSS. Pomoże ona osiągnąć lepszą wydajność w bądź co bądź wymagającym Starfieldzie.

W chwili premiery gry DLSS nie było obsługiwane i oficjalnie nadal nie jest. Starfield obsługuje jedynie technologię AMD FidelityFX Super Resolution (FSR2), choć wielu graczy na PC chętniej sięgnęłoby po DLSS. Część z nich, po instalacji naprędce skleconych modów, już korzysta z technologii NVIDII. Przyjdzie jednak czas na oficjalne wsparcie.

Oprócz tego kolejne aktualizacje przyniosą:

sterowanie jasnością i kontrastem w ustawieniach,

menu kalibracji HDR,

suwak pola widzenia (FOV),

obsługę monitorów Ultrawide 32:9,

osobny przycisk dla komendy jedzenia.

Bethesda potwierdziła też, że oficjalne narzędzia dla modów pojawią się na początku 2024 roku. Nowe misje i światy, które zostaną stworzone rękami modderów będą działać na wszystkich wspieranych platformach – podobnie jak to się ma z modyfikacjami do Skyrima i Fallouta 4.