Sygic to dopiero początek. Na Android Auto pojawi się znacznie więcej nawigacji

Użytkownicy popularnego Android Auto wreszcie doczekali się wsparcia dla nawigacji firm trzecich. Oznacza to, że ich liczba powinna zauważalnie się powiększyć. Niewykluczone, że niebawem otrzymamy m.in. Yanosika.

Google ogłasza wyczekiwane zmiany

Firma z Mountain View w sierpniu zeszłego roku oficjalnie zapowiedziała, że wraz z partnerami rozpoczyna prace nad rozszerzeniem biblioteki aplikacji obsługiwanych przez Android Auto. Wśród nowości miały znaleźć się nawigacje firm trzecich. Po kilku miesiącach testów, nowa polityka jest właśnie wdrażana w życie.

Co to oznacza dla użytkowników? Przede wszystkim dostęp do nowych kategorii oprogramowania, które teraz pojawi się w stabilnej wersji, a nie tylko w ramach beta testów. Nowe kategorie aplikacji to nawigacje, parkowanie, a także ładowanie samochodów elektrycznych.

Należy więc oczekiwać, że niebawem z poziomu Android Auto nie tylko skorzystamy z nawigacji firm trzecich, ale również zapłacimy za parking lub znajdziemy wolną stację ładowania. To wszystko bez konieczności sięgania po smartfon.

Google podkreśla, że wszystkie nowe aplikacje będą miały interfejs dostosowany do obsługi w samochodzie. Przede wszystkim ma on zbytnio nie rozpraszać kierowcy, a wszystkie zadania wykonamy za pomocą maksymalnie kilku kliknięć.

Niestety, nie poznaliśmy jeszcze przybliżonych terminów wprowadzenia nowego oprogramowania. Jego pojawienie się zależy bowiem przede wszystkim od deweloperów, co prawda współpracujących z Google, ale wciąż niezależnych. Firma wspomina tylko, że większość aplikacji, uczestniczących w fazie beta testów, powinniśmy zobaczyć do końca tego roku.

Z pewnością wielu polskich użytkowników wyczekuje Yanosika w wersji na Android Auto. Przypominamy, że Yanosik uczestniczył w programie testów, więc możliwe, że premiera stabilnej wersji będzie miała miejsce już wkrótce. Tym bardziej, że twórcy bez większych problemów udostępnili aplikację na Apple CarPlay.

Jedną z pierwszych nawigacji możemy już testować

Na wydanie nawigacji niezależnego dewelopera nie musieliśmy długo czekać. W Google Play jest bowiem wprowadza odpowiednia aktualizacja aplikacji Sygic, która zapewnia wsparcie dla Android Auto. Niewykluczone, że wkrótce dołączą do niej TomTom, AutoMapa czy wspomniany Yanosik.