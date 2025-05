Nowe karty graficzne Intel i AMD. Już wkrótce w sprzedaży

W Tajpej na Tajwanie trwają targi Computex 2025. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć firm Intel i AMD, które pochwaliły się najnowszymi kartami graficznymi i procesorami. Nowe podzespoły są kierowane przede wszystkim do profesjonalistów, choć znalazło się też coś dla zwykłych użytkowników.

Premiera kart graficznych Intel Arc Pro B60 i B50

Intel Arc Pro B60 oraz Arc Pro B50 to karty graficzne, oparte na architekturze Xe2. Zostały zaprojektowane pod kątem obsługi sztucznej inteligencji oraz szeroko rozumianych zastosowań profesjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii, architektury i budownictwa. Producent wyposażył je w rdzenie AI XMX i RT oraz – odpowiednio – 24 lub 16 GB pamięci wideo typu GDDR6. Moc obliczeniowa sięga 197 TOPS w przypadku B60 oraz 170 TOPS w B50.

Źródło: Intel

Jako przykład zastosowania amerykański producent przestawił konfigurowalną stację roboczą, bazującą na procesorze Intel Xeon, z którym współpracować może nawet 8 jednostek Arc Pro B60. Pozwala to na stworzenie platformy AI średniej wielkości (do 150 miliardów parametrów).

Zainteresowanie nowymi kartami wyraziły już między innymi firmy ASRock, Gunnir, Lanner, Maxsun, Onix, Senao i Sparkle. Stworzone przez nie modele zaczną pojawiać się w sprzedaży już w czerwcu 2025 roku.

AMD prezentuje nowe karty graficzne: Radeon AI Pro R9700 oraz Radeon RX 9060 XT

Nowe karty graficzne na targach Computex 2025 zaprezentowała również firma AMD. Wśród nich znajduje się układ Radeon AI PRO R9700 – także kierowany do profesjonalistów. Oparto go na architekturze RDNA 4 i wyposażono w 64 jednostki obliczeniowe, 32 GB pamięci GDDR6 oraz akceleratory AI drugiej generacji.

AMD Radeon AI Pro R9700 (źródło: AMD)

Drugą nowością – kierowaną już do zwykłych użytkowników, a przede wszystkim do graczy – jest karta graficzna AMD Radeon RX 9060 XT. Również bazuje na architekturze RDNA 4, ale ma 32 jednostki obliczeniowe i 8 lub 16 GB pamięci GDDR6. Częstotliwość taktowania wyniesie od 2,53 GHz do 3,13 GHz (w trybie Boost).

Nowa jednostka oferować ma płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1440p z wydajną obsługą ray tracingu. Dzięki funkcji HYPR-RX poradzi sobie także z nowoczesnymi technikami upłynniającymi.

Ceny rozpoczną się od 299 dolarów (równowartość ~1130 złotych), a premierę autorskich kart Radeon RX 9060 XT zapowiedziały już między innymi firmy ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX i Yeston. Jeden producent jednak nie zamierzał czekać…

Acer zapowiada nowe karty graficzne z serii Nitro

Wykorzystując targi Computex 2025, firma Acer zaprezentowała cztery nowe karty graficzne z serii Nitro, w tym dwa modele oparte na wyżej opisanej jednostce AMD Radeon RX 9060 XT. Cechują się podwyższoną częstotliwością taktowania: do 2,78 GHz w trybie bazowym i 3,32 GHz w trybie Boost.

Karty Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC będą dostępne w dwóch wariantach: z 8 GB oraz 16 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 320 Gb/s. Wykorzystują magistralę PCIe 5.0 x16 i 8-stykowe zasilanie, oferują chłodzenie realizowane przez podwójne wentylatory osiowe i oddają do dyspozycji użytkowników gniazda HDMI 2.1a oraz DisplayPort 2.1.

Rynkowa premiera odbędzie się w czerwcu 2025 roku, a ceny rozpoczną się od 599,99 euro (~2550 złotych).

Acer Nitro Radeon RX 9060 XT (źródło: Acer)

Przy okazji firma Acer zapowiedziała także dwie karty graficzne, bazujące na architekturze Intela, mianowicie Nitro Arc B580 OC 12 GB o przepustowości 456 Gb/s i taktowaniu 2,74 GHz oraz Nitro Arc A380 LP 6 GB o przepustowości 186 Gb/s i taktowaniu 2 GHz. Technologia Xe Low Latency redukuje opóźnienia, a autorski system chłodzenia FrostBlade zapewniać ma efektywny i zarazem cichy przepływ powietrza. Ceny wydajniejszego modelu rozpoczynają się od 329 euro (~1395 złotych).

Są też nowe procesory AMD z rodziny Ryzen Threadripper

Wróćmy do AMD, bo oprócz kart graficznych zaprezentowane zostały także nowe procesory Ryzen Threadripper 9000 oraz Threadripper PRO WX 9000. Co oferują? Nawet 96 rdzeni i 192 wątki, 384 MB pamięci podręcznej typu L3 oraz 128 linii PCIe 5.0. Kierowane są do profesjonalistów, zajmujących się rozwojem AI, efektami wizualnymi czy też symulacjami. Oto modele wchodzące w skład tej serii:

Model Liczba rdzeni Liczba wątków Taktowanie bazowe Taktowanie Boost TDP Cache Threadripper PRO 9995WX 96 192 2,5 GHz 5,4 GHz 350 W 480 MB Threadripper PRO 9985WX 64 128 3,2 GHz 5,4 GHz 350 W 320 MB Threadripper PRO 9975WX 32 64 4 GHz 5,4 GHz 350 W 160 MB Threadripper PRO 9965WX 24 48 4,2 GHz 5,4 GHz 350 W 152 MB Threadripper PRO 9955WX 16 32 4,5 GHz 5,4 GHz 350 W 80 MB Threadripper PRO 9945WX 12 24 4,7 GHz 5,4 GHz 350 W 76 MB Threadripper 9980X 64 128 3,2 GHz 5,4 GHz 350 W 320 MB Threadripper 9970X 32 64 4 GHz 5,4 GHz 350 W 160 MB Threadripper 9960X 24 48 4,2 GHz 5,4 GHz 350 W 152 MB

Premiera nowych procesorów już w lipcu 2025 roku, a stacje robocze wyposażone w te CPU przygotują między innymi firmy Dell, HP, Lenovo i Supermicro.