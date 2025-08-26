Jeśli walczyć z Samsungiem, to właśnie tak! Rewelacyjna oferta na start sprzedaży Honora Magic V5

Jeden z ciekawszych tegorocznych składaków, Honor Magic V5, debiutuje w Polsce. Dla klientów przygotowano atrakcyjną promocję. Co więcej, poznaliśmy polską cenę tabletu Honor Pad 10.

Co oferuje Honor Magic V5?

Na początku lipca tego roku, w Chinach odbyła się premiera składanego smartfona Honor Magic V5, który zwrócił uwagę wielu geeków na całym świecie. Otrzymujemy naprawdę dobrą specyfikację zamkniętą w smukłej obudowie i zdecydowanie możemy mówić o pokazie zdolności chińskich inżynierów.

Honor Magic V5 po złożeniu ma zaledwie 8,8 mm grubości, a po rozłożeniu tylko 4,1 mm. Brzmi świetnie, ale spieszę dodać, że dotyczy to wersji Ivory White. Pozostałe warianty są nieznacznie, ale jednak grubsze – mają 9 mm po złożeniu i 4,2 mm po rozłożeniu, co oczywiście wciąż jest świetnym wynikiem. Ponadto podane wartości nie uwzględniają wyraźnie wystającego modułu aparatu, a także wewnętrznych i zewnętrznych folii ochronnych na ekranach.

Smartfon wyposażony jest w 6,43-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 2376 x 1060 pikseli. Z kolei wewnętrzny ekran LTPO OLED ma 7,95 cala, rozdzielczość 2352 x 2172 pikseli, a pod względem częstotliwości odświeżania i maksymalnej jasności wypada tak samo, jak ten zewnętrzny, czyli 120 Hz i nawet do 5000 nitów w określonych warunkach.

Wydajność na wysokim poziomie powinien zapewnić Snapdragon 8 Elite, któremu w wersji wprowadzonej na rynek polski towarzyszy 16 GB RAM i 512 GB. Na pokładzie znalazło się również miejsce dla akumulatora 5820 mAh, a spora wyspa z aparatami skrywa całkiem interesujący zestaw „oczek”. Mamy główny aparat to 50 Mpix z f/1.6, aparat ultraszerokokątny ma 50 Mpix z f/2.0, a teleobiektyw to 64 Mpix z f/2.5. Natomiast do robienia selfie mamy do wyboru dwa aparaty 20 Mpix z f/2.2 w każdym ekranie.

Całość pracuje pod kontrolą MagicOS 9.0, który zapewnia chociażby pokaźny zestaw funkcji AI. Należy jeszcze wspomnieć o klasach odporności IP58 i IP59, a także o wygodnym geście podwójnego stuknięcia w tył obudowy, który umożliwia przykładowo uruchomienie Gemini.

Honor Magic V5 – dostępność i cena w Polsce + promocja na start

Składany smartfon dostępny jest w wersji 16/512 GB w trzech kolorach – czarny (Black), złoty (Dawn Gold) oraz biały (Ivory White – wyłącznie w Honor Store). Jego cena została ustalona na 8599 złotych.

Warto zaznaczyć, że obecnie Honor Magic V5 sprzedawany jest w ramach specjalnej oferty premierowej, która obowiązuje od 26 sierpnia do 14 września. Klienci mogą skorzystać z rabatu w wysokości 1200 złotych oraz otrzymać 6-miesięczną gwarancję na ekran. Z promocji można skorzystać zarówno w sklepie producenta, jak i w popularnych sklepach z elektroniką.

Jeśli zastanawiacie się, czy jest to dobry wybór, to spieszę dodać, że recenzja Honor Magic V5 pojawi się na Tabletowo.pl już dziś wieczorem.

Jak wygląda specyfikacja tabletu Honor Pad 10?

Premiera Honor Pad 10 też jest już za nami. Natomiast teraz poznaliśmy jego cenę w Polsce, a także informacje na temat dostępności. Zanim jednak o tym, to przyjrzymy się kluczowym cechom tabletu.

Producent postawił na 12,1-calowy ekran LCD IPS o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. We wnętrzu obudowy znalazł się Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB RAM i 256 GB na pliki, a także akumulator o pojemności 10100 mAh, który może być ładowany z mocą 35 W. Do tego dochodzi aparat 8 Mpix z przodu i 8 Mpix z tyłu.

Honor Pad 10 (źródło: Honor)

Całość działa pod kontrolą Androida 15 z MagicOS 9.0. Wymiary obudowy przedstawiają się następująco: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm, a waga to 525 gramów.

Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to informuję, że Hoor Pad 10 zadebiutuje na polskim rynku w połowie września i będzie dostępny w cenie 1499 złotych.