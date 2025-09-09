Nie musisz być poliglotą. Z tym sprzętem dogadasz się w 86 językach

Na polskim rynku zadebiutował nowy elektroniczny tłumacz, który pokona bariery językowe. Dzięki niemu dogadasz się w 86 językach, a tekst przetłumaczysz z ponad 100.

Dzięki temu urządzeniu bariery językowe odchodzą do historii

Nowy elektroniczny tłumacz, stworzony przez Polaków, oficjalnie trafił do sprzedaży. Vasco Translator Q1 został pokazany m.in. w Las Vegas podczas wydarzenia CES 2025 w styczniu. Jego debiut zapowiadano wtedy na drugi kwartał 2025 roku. Z lekkim opóźnieniem, ale teraz wreszcie możesz go zamówić.

Translator Q1 nazywany jest przez twórców „flagowym produktem marki”. Stworzono go zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych – sprawdzi się w codziennym życiu, podczas zagranicznych podróży czy na konferencjach branżowych. Nowy sprzęt oferuje tłumaczenia głosowe w aż 86 językach, ale wspomoże również w tłumaczeniu tekstu z ponad 100 języków.

Vasco Translator Q1 (źródło: Vasco)

Ciekawą opcją, zastosowaną w Vasco Translator Q1, jest możliwość opracowania cyfrowej wersji głosu użytkownika (Vasco My Voice). Dzięki temu konwersacja staje się jeszcze bardziej naturalna, bo rozmówca może słyszeć tłumaczenie wypowiadane Twoim własnym, sklonowanym głosem w 54 językach.

Model ten obsługuje też tryb automatyczny, który pozwala na wykrywanie języka i udostępnienie tłumaczenia na wybrany przez użytkownika język docelowy. Sprzęt pozwala na samodzielne wybranie języków za pomocą przycisków fizycznych lub dotykowo.

Vasco Translator Q1 – co jeszcze potrafi ten elektroniczny tłumacz?

Najnowszy sprzęt – podobnie jak inne urządzenia opracowane przez Vasco – mogą korzystać z około 10 silników tłumaczeniowych. Translator Q1 samodzielnie decyduje, który w danej sytuacji będzie najlepszym wyborem dla pary aktualnie używanych języków.

Translator Q1 wymaga stałego połączenia z internetem. Dostęp do sieci uzyskiwany jest za pomocą wbudowanej karty SIM, która zapewnia bezterminowy i – co najważniejsze – bezpłatny dostęp do internetu w prawie 200 krajach. Sprzęt ma radzić sobie z akcentami charakterystycznymi dla danego języka, a także różnymi stylami wypowiedzi.

Vasco Translator Q1 został zamknięty w lekkiej, kompaktowej obudowie, odpornej na upadki. Wyposażono go w mocny głośnik i akumulator pozwalający na minimum 8 godzin ciągłej pracy. Warto wspomnieć, że Vasco opracowało również funkcję Call Translator, czyli możliwość tłumaczenia rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym. Jak twierdzą twórcy – dzięki temu można bez większego problemu porozumieć się z obcokrajowcami przez telefon w różnych, także awaryjnych sytuacjach.

Vasco Translator Q1 (źródło: Vasco)

Vasco Translator Q1 – cena w Polsce i dostępność

Translator Q1 sprzedawany jest w sklepie producenta w czterech wariantach kolorystycznych: fioletowym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Jego cena wynosi 2149 złotych.