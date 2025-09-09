Dzięki temu nauka stanie się przyjemnością

Google aktualizuje swoje przydatne narzędzie działające w oparciu o modele sztucznej inteligencji. I – nie – nie chodzi o Gemini. Ten notatnik nie tylko ułatwi codzienną pracę, ale też naukę i przyswajanie przeróżnych materiałów.

Nauka staje się przyjemniejsza i łatwiejsza

W kwietniu 2025 roku narzędzie NotebookLM zyskało dostęp do „mocy” Google Gemini, żeby ułatwić Twoją codzienną pracę. Teraz wreszcie wdrażane są kolejne funkcje – tym razem takie, które znacząco ułatwią naukę i przyswajanie wiedzy.

Jedną z pierwszych, nowych, ciekawych funkcji jest możliwość tworzenia fiszek oraz quizów, które nie tylko ułatwiają zapamiętywanie materiału, ale przede wszystkim sprawiają, że nauka jest efektywniejsza. NotebookLM wygeneruje fiszki z najważniejszymi dla danego tematu terminami, istotnymi datami czy koncepcjami ze źródeł.

Sztuczna inteligencja stworzy też ciekawe quizy, z pomocą których sprawdzisz swoją wiedzę. Co więcej – AI sprawdzi czy Twoje odpowiedzi są prawidłowe, a jeśli nie wyjaśni dlaczego i szczegółowo przedstawi dany temat.

Google aktualizuje również funkcję raportowania i udostępnia nowy format wpisów na blogu. NotebookLM zasugeruje użytkownikowi zagadnienia powiązane z danym tematem. Ponadto technologiczny gigant z Mountain View dodaje funkcję „Przewodnik do nauki”. Jest to odpowiednik elektronicznego korepetytora, który pomaga zrozumieć osobie uczącej się każdy element danego tematu czy zagadnienia. Opcje te mają trafić w ręce wszystkich użytkowników w przyszłym tygodniu.

Firma nawiązała również współpracę z organizacją non-profit OpenStax, która jest dostawcą bezpłatnych, recenzowanych podręczników. Dzięki tej kooperacji stworzono zestaw gotowych do użycia Notatników publicznych (zeszytów), które mają pomagać uczniom ze szkół średnich oraz studentom w zapoznawaniu się z najważniejszymi informacjami naukowymi. Na liście udostępnionych notatników znalazły się, takie jak: Biologia, Wprowadzenie do biznesu, Chemia, Psychologia oraz Zasady zarządzania. Aby z nich skorzystać wystarczy otworzyć NotebookLM i przejść do zakładki „Udostępnione dla mnie”.

Google „nagra” debatę w oparciu o Twoje notatki

Użytkownicy NotebookLM mogą teraz korzystać również z rozszerzonej wersji Audio Overviews. Opcja ta polega na przekształcaniu udostępnionych przez użytkownika materiałów na angażujące nagrania audio np. przypominające podcast. Dzięki nowym funkcjom możliwe jest teraz tworzenie trzech nowych formatów audio, w tym:

streszczeń – krótkiego podsumowania AI zawierającego najważniejsze informacje wyciągnięte z udostępnionych materiałów,

krytyki – w którym dwie „osoby” robią przegląd stworzonego przez Ciebie notatnika i udostępniają konstruktywne uwagi na temat Twojego projektu,

debaty – gdzie dwóch prezenterów AI przedstawia różne perspektywy dotyczące poruszanych przez Ciebie tematów.

Google ułatwia też życie nauczycielom, którzy mogą tworzyć własne zeszyty z notatkami i udostępniać je swoim uczniom. Opcja ta jest dostępna w ramach Workspace LTI.