Uber aktualizuje zasady. Pomyślisz dwa razy, zanim zamówisz przejazd

Osoby, korzystające z usług firmy Uber, muszą być przygotowane na zapłacenie opłat w określonych sytuacjach. Nie poniosą ich jednak wszyscy klienci, a jedynie ci niesubordynowani.

Uber aktualizuje politykę dotyczącą odwoływania przejazdów

Kilka dni temu Uber rozesłał nieoczekiwaną wiadomość do użytkowników jego aplikacji, zatytułowaną Zrozum wpływ odwoływania przejazdów. Miała ona na celu uświadomienie klientom, jak odwoływanie przejazdów wpływa na kierowców.

Firma wyjaśniała w wiadomości, że odwołanie przejazdu to dla kierowców nie tylko niedogodność. W takiej sytuacji tracą bowiem nie tylko czas, ale też paliwo, nie otrzymując za to żadnej rekompensaty. Zdaniem Ubera może to prowadzić do frustracji i utrudnia im osiąganie przychodów na platformie.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Okazuje się jednak, że Uber najwyraźniej chciał przygotować w ten sposób klientów na informację, którą dziś przekazał. Firma ogłosiła bowiem, że zaktualizowała politykę odwoływań, aby była jeszcze jaśniejsza i bardziej spójna.

Opłata za anulowanie przejazdu Uberem

W wiadomości do klientów Uber informuje, że klient może bezpłatnie odwołać zamówiony przejazd w ciągu dwóch minut. Czas liczony jest od momentu, gdy kierowca przyjmie zlecenie i zacznie jechać we wskazane miejsce odbioru. Po upływie 2 minut może zostać naliczona opłata za anulowanie.

Uber naliczy również opłatę w sytuacji, gdy kierowca dotrze do miejsca odbioru i będzie musiał czekać na klienta. W takiej sytuacji zostanie naliczona opłata za każdą minutę oczekiwania, którą firma doliczy do końcowej opłaty za przejazd. Pasażerowie powinni też pamiętać, że czas oczekiwania jest ograniczony i może się różnić w zależności od produktu.

Kierowcy również będą mogli odwołać przejazd – gdy upłynie czas na bezpłatne odwołanie przez klienta lub osiągnięty zostanie limit czas oczekiwania. W takim scenariuszu Uber pobierze od użytkownika opłatę za odwołanie.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

To kolejna, ważna informacja, przekazana przez tę firmę w ostatnim czasie. Niedawno bowiem Uber ogłosił, że pojawi się również w mniejszych miastach, a także wprowadzono nową funkcję, która ma ułatwić starszym osobom podróżowanie Uberem.