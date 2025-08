Xiaomi kontra suche powietrze. Nowy pomysł brzmi logicznie

Nienawidzisz suchego powietrza, od którego swędzi skóra i piecze gardło, a równocześnie irytuje Cię wodna mgiełka, uwalniana przez typowe nawilżacze powietrza? Nowość firmy Xiaomi może być rozwiązaniem dla Ciebie.

Xiaomi Mijia Mist-Free Humidifier 3 – nawilżanie powietrza bez mgiełki

Nawilżacz Xiaomi Mijia Mist-Free Humidifier 3 to urządzenie wykorzystujące technologię naturalnej ewaporacji, w której powietrze nawilżane jest bez mgiełki wodnej – to dobre rozwiązanie. Redukuje bowiem ryzyko rozwoju bakterii i występowania problemów z wilgocią (która może szkodzić na przykład pobliskim urządzeniom elektronicznym) w porównaniu do ultradźwiękowego lub parowego rozpylania wody.

Dodatkowo producent postawił jeszcze na antybakteryjny filtr trójwymiarowy, który – według jego zapewnień – blokować ma ponad 99% bakterii. Jeden filtr wytrzyma od pół roku do roku, a w razie czego można go prać w pralce.

Korzystając z mobilnej aplikacji Mi Home użytkownicy mają możliwość zdalnego sterowania nawilżaczem. Wśród dostępnych opcji odnaleźć można na przykład ustawienie docelowej wilgotności powietrza (w zakresie od 40% do 70%). Całość integruje się też z systemem smart home bazującym na HyperOS.

Xiaomi Mijia Mist-Free Humidifier 3 (fot. Xiaomi)

Dwa warianty do wyboru. Ile kosztuje nawilżacz Xiaomi Mijia Mist-Free Humidifier 3?

Firma Xiaomi przygotowała dwa warianty swojego nowego urządzenia:

model o wydajności 600 ml/h ma 5-litrowy zbiornik na wodę i nadaje się do pomieszczeń o powierzchni 20-30 metrów kwadratowych, cechując się cichym działaniem (na poziomie 30,7 dB),

model o wydajności 400 ml/h na 4-litrowy zbiornik na wodę i nadaje się do pomieszczeń o powierzchni poniżej 20 metrów kwadratowych, cechując się jeszcze cichszym działaniem (29,4 dB).

Cena wydajniejszego modelu wynosi 369 juanów (równowartość ~190 złotych), a wariant o wydajności 400 ml/h został wyceniony na 279 juanów (~145 złotych). Na razie nie wiadomo, czy urządzenia trafią też do polskich sklepów, a jeśli tak, to w jakiej cenie.

Aktualnie na polskim rynku dostępne są dwa nawilżacze firmy Xiaomi, bazujące na technologii ultradźwiękowej. To Xiaomi Smart Humidifier 2 o wydajności 350 ml/h oraz nieco uboższy Xiaomi Smart Hudifier 2 Lite.