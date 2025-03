Elektryczny Nissan Micra to jedna z kilku atrakcji na 2025 rok. Japończycy zaszaleją

Japończycy ogłosili plany na 2025 rok. Zobaczymy elektrycznego Nissana Micra, trzecią generację Leafa, a także ulepszony napęd e-Power.

Elektryczne plany Nissana na 2025 rok

Miałem okazję przekonać się, że Nissan Ariya to naprawdę przyjemny BEV. Z zainteresowaniem wyglądam więc kolejnych elektrycznych premier firmy i cieszy mnie informacja o ambitnych planach na 2025 rok.

Pierwszym z nowych modeli, który zadebiutuje w tym roku, będzie nowa Micra. Otrzymamy miejski, elektryczny samochód o całkiem interesującym designie. Będzie on zbudowany na platformie AmpR Small, współdzielonej z Renault R5. Na pokładzie – zależnie od wybranej wersji – znajdzie się akumulator 40 lub 52 kWh z obietnicą zasięgu na poziomie 400 km. Sprzedaż wystartuje jeszcze w tym roku.

Kolejną nowością będzie Leaf trzeciej generacji. Jeśli chodzi o wygląd, będzie się znacząco różnił od poprzednika. Warto jeszcze dodać, że powstanie on na platformie CMF-EV, którą możecie już kojarzyć z większego brata, Nissana Ariya.

Samochód będzie składany w zakładzie produkcyjnym w Sunderland, w północno-wschodniej Anglii. Docelowo – w ramach projektu EV36Zero – wspomniana fabryka ma stać się kluczowym hubem łączącym produkcję BEV-ów, akumulatorów oraz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł.

Elektryczna Micra (fot. Nissan)

Ulepszony napęd e-Power i trzecie wcielenie Juke’a

Nie tylko z modelem Ariya się polubiłem. Moje spotkanie z Nissanem Qashqai również dobrze wspominam, szczególnie w odmianie z napędem e-Power. To jeden z moich ulubionych crossoverów na rynku. W ramach ciekawostki dodam, że od premiery w 2022 roku firma sprzedała już blisko 250 tys. pojazdów wyposażonych w układ napędowy e-Power.

Leaf trzeciej generacji (fot. Nissan)

Nie zaskoczę Was, gdy dodam, że nie mogę się doczekać premiery udoskonalonego napędu e-Power. Ma on charakteryzować się poprawionymi parametrami emisji, a także wyższą efektywnością oraz większą kulturą pracy. Ma zapewniać wrażenia z jazdy jeszcze bardziej zbliżone do BEV-a, a to wszystko podane ze sporym zasięgiem i krótkim czasem „ładowania” na stacji paliwowej.

Japończycy wspomnieli jeszcze, że trwają prace nad trzecią generacją kompaktowego crossovera Nissan Juke. Samochód zadebiutuje jako pojazd w pełni elektryczny w roku budżetowym 2026.