Android 17 może sprytnie wykorzystać jedną z już dostępnych funkcji

Android 17 może zadebiutować wraz z „Min Mode”. Nie będzie to zupełnie nowe rozwiązanie, ale raczej rozwinięcie dobrze znanej funkcji.

W Android 17 pojawi się funkcja „Min Mode”. Co zapewni?

Niektórzy mogą już korzystać z Androida 16, ale wciąż wiele osób nie otrzymało aktualizacji, a część właścicieli smartfonów nigdy nie dostanie tej wersji. Tymczasem zaczynają pojawiać się informacje na temat kolejnej, większej aktualizacji – Androida 17 . Owszem, do jego debiutu prawdopodobnie pozostało jeszcze sporo czasu, ale prace już trwają.

Najnowsze informacje wskazują, że Google prowadzi testy bardziej rozbudowanego Always On Display (AOD). Ta ewolucja ma bowiem przynieść głębszą integrację z wybranymi aplikacjami. Użytkownik otrzyma wówczas uproszczony interfejs, który dostarczy podstawowych danych na ekranie AOD.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Mapy Google zyskają tryb czarno-biały, który obecnie określany jest jako opcja mająca zapewnić przede wszystkim sporo niższe zużycie energii. Możliwe, że tak naprawdę jest to przygotowanie popularnej nawigacji do obsługi funkcji „Min Mode” – Mapy Google mogą być jedną z pierwszych aplikacji, która zawita na ekran AOD.

Warto zauważyć, że wzmianki w kodzie powiązane ze wspomnianym trybem w Mapach Google zawierają informacje o aktywacji za pomocą przycisku zasilania. Możliwe, że chodzi o informację, że tryb będzie włączany po zablokowaniu smartfona, czyli po naciśnięciu przycisku zasilania. Nie jest to jeszcze pewny scenariusz, ale coraz więcej na to wskazuje.

źródło: Android Authority

Co jeszcze wiadomo na temat nowej funkcji?

Rewelacje oparte są na kodzie, który ostatnio został dodany w pakiecie SystemUI systemu Android, a dokładniej w części związanej z Always On Display. Przeprowadzona analiza zapowiada, że aplikacje dostaną możliwość wyświetlania własnych, bardziej złożonych interfejsów niż to, co teraz pojawia się na ekranie blokady z włączonym AOD.

Nowość nie jest projektowana jako następca dotychczasowego AOD w Androidzie. Zamiast tego ma to być opcjonalna funkcja, która będzie dostępna dla zainteresowanych użytkowników. Ma jednak działać na podobnych zasadach do standardowego rozwiązania, czyli nie zabraknie ograniczeń związanych z jasnością, częstotliwością odświeżania czy kolorami. Po prostu zamiast zegarka i powiadomień pojawi się aplikacja w wyjątkowo minimalistycznej wersji.

Trudno wskazać, kiedy dokładnie zadebiutuje nowa funkcja. Jednakże najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wprowadzenie jej w przyszłym roku, wraz z Androidem 17.