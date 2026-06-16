Ta aplikacja może Ci się przydać. Szczególnie teraz

Praktyczna aplikacja dla osób podróżujących komunikacją miejską staje się teraz jeszcze bardziej przydatna. Szkoda, że nadal nie działa w całej Polsce.

Świetna aplikacja dla użytkowników komunikacji działa w kolejnych lokalizacjach

Wyobraź sobie, że stoisz na przystanku i czekasz na autobus. Planowany czas odjazdu mija, a przewoźnika jak nie było – tak nie ma. Zaczynasz się irytować, nie tylko tym, że spóźnia się pojazd, ale również tym, że tak naprawdę nie wiesz, czy masz na co czekać. Z pomocą dla pasażerów przychodzą przeróżne systemy do śledzenia komunikacji masowej, a jedną z nich jest Time4BUS. Wygląda na to, że mieszkańcy (i turyści) wreszcie mogą korzystać z niej w kolejnych miejscach.

System Time4BUS obejmie teraz 11 linii komunikacyjnych zarządzanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Od razu warto nadmienić, że obecnie system obsługuje mnóstwo polskich miast, w tym m.in. Białystok, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawę, Wrocław, a także Metropolię GZM i szereg mniejszych miast.

Aplikacja pozwala na śledzenie aktualnej lokalizacji wybranego przez użytkownika autobusu, a także jego czasu przyjazdu. System korzysta z łączności GPS, dzięki czemu czas dojazdu przewoźnika jest bliski realnemu.

Nowe rozwiązanie nie jest udostępniane wyłącznie z wygody dla pasażerów, gdyż – jak twierdzi Renata Janik (marszałek województwa świętokrzyskiego) – samorząd województwa chce zachęcić kierowców do przesiadki z aut prywatnych do komunikacji publicznej, co wpłynie na ochronę środowiska. Z kolei dla samorządu system ma stać się narzędziem do sprawnego planowania rozkładów i kontroli przewozów, na które wydawane są publiczne pieniądze.

źródło: Time4BUS | Google Play

Time4BUS – śledzenie autobusów w czasie rzeczywistym i udogodnienia dla niewidzących

Warto wspomnieć, że Time4BUS jest jedyną aplikacją, oferującą szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Jak wspomniał niewidomy Roman Roczeń – przedstawiciel Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego – to rozwiązanie znacznie ułatwi przemieszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

Jednym z udogodnień dla niedowidzących i niewidomych jest automatyczne wykrywanie uruchomionego programu udźwiękawiającego w telefonie. Po wykryciu system Time4BUS automatycznie wyłącza mapy, grafiki i generuje komunikaty głosowe, dzięki którym można m.in. poznać nazwę ulicy, na jakiej się znajdujemy, podpowiedzieć kierunek w jakim należy podążać, w jakiej odległości jest przystanek, a jeśli użytkownik wybierze przystanek docelowy, aplikacja będzie odliczać i da znać, kiedy należy wysiąść.