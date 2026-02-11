Android 17 już wkrótce. Google zapowiada pierwszą wersję beta

Google ogłosiło, że już niebawem wystartuje program testów Androida 17. Co ciekawe, nie trzeba będzie czekać na publiczną betę.

Beta wersja Androida 17 tuż za rogiem

Android 16 powoli trafia na kolejne smartfony, aczkolwiek nadal nie jest najpopularniejszą wersją. Tymczasem Google przygotowuje się do udostępnienia pierwszego, testowego wydania „Siedemnastki”.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach zazwyczaj w początkowej fazie testów w ręce użytkowników była oddawana wersja Developer Preview. Z kolei na program publicznych testów beta trzeba było trochę poczekać. Jednak w tym roku polityka Google uległa zmianie i – jak wskazują obecne informacje – od razu będzie można dołączyć do publicznych testów.

Google zaznacza, że pierwsza wersja testowa Androida 17 będzie bazować na platformie Android 16 QPR i ma zawierać najnowsze poprawki błędów oraz ulepszenia stabilności. Firma nie powiedziała tego wprost, ale nie należy nastawiać się na widoczne zmiany, a tym bardziej zupełnie nowe funkcje. Prawdopodobnie większe nowości pojawią się w kolejnych aktualizacjach.

Android 16 na Pixelu 10 Pro, fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl

Osoby, które teraz uczestniczą w programie beta i chcą wrócić do kanału stabilnego, aby nie testować wczesnych wersji Androida 17, powinny możliwie najszybciej zrezygnować z programu. Wówczas zyskają możliwość zainstalowania stabilnej wersji Androida 16 QPR3, gdy tylko zostanie ona udostępniona. Pozwoli to również uniknąć usunięcia danych. W innych scenariuszach, jak przykładowo powrót do starszej, stabilnej wersji, należy pogodzić się z utratą danych.

Kiedy spodziewać się pierwszej bety Androida 17?

Google nie podało żadnego konkretnego terminu – dowiedzieliśmy się tylko, że Android 17 ma być udostępniony wkrótce. Jednak niektórzy wskazują, że pierwsza wersja beta może pojawić się około 18 lutego, czyli w tym dniu, w którym rozpocznie się przedsprzedaż smartfona Pixel 10a .

Osoby, które obecnie uczestniczą w programie beta, nie będą musiały wykonywać dodatkowych czynności. Po prostu dostaną możliwość pobrania kolejnej aktualizacji, która będzie pierwszą wersją „Siedemnastki”. Pozostali zainteresowani powinni natomiast dołączyć do programu testowego.

Android 17 wprowadzi zmiany w ustawieniach i powiadomieniach, a także mówi się o ulepszeniach interfejsu i innych udoskonaleniach. Raczej będzie to ewolucja dotychczasowych rozwiązań niż jakakolwiek większa rewolucja.