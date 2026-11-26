W sieci pojawiło się kilka nowych informacji na temat przyszłych urządzeń Apple. Najnowsze pomysły są nietypowe i mogą zaskoczyć fanów marki.

Apple ma kilka nowych pomysłów na iPada

Mark Gurman – informator z Bloomberga – ujawnił kilka ciekawostek na temat testów i planów Apple. Jedną z nich jest iPad, w którym zainstalowano system macOS (znany z komputerów Mac) w zamian za iPadOS (dedykowany do tabletów iPad). Sprzęt działa już z tym systemem od jakiegoś czasu, jednocześnie jednak Gurman podkreśla, że Apple nie podejmuje żadnych kroków, by skomercjalizować pomysł i wdrożyć macOS na iPady.

Informator dodaje również, że właściciele iPadów mogą w przyszłości otrzymać nowe funkcje i aplikacje, które dotychczas były znane na komputerach Mac. Ma być to m.in. Final Cut. Według Marka Gurmana europejskie regulacje „motywują” firmę do utrzymywania oddzielnych systemów dla różnych urządzeń.

Na tym nie koniec, gdyż informator z Bloomberga wspomniał też, że Apple pracuje nad nowym, składanym iPadem o przekątnej od 19 do 20 cali, który określany jest jako przerośnięty iPhone Duo, ale pozbawiony zewnętrznego wyświetlacza. Warto przypomnieć, że iPhone Duo to pierwszy składany smartfon Apple, który zaprezentowano we wrześniu 2026 roku.

Wygląda na to, że dotychczas nie zdecydowano jaki system miałaby otrzymać ta nowa, składana wersja iPada – opcje są aż trzy, bo może być to iPadOS, macOS lub zupełnie nowa platforma. Sprzęt został wewnętrznie określony jako J312.

Gurman twierdzi, że cena może wynieść od 3 do 5 tysięcy dolarów (około 12 do 20 tysięcy złotych). Tak wysoka cena i dość duży ekran mogą uniemożliwić Apple wprowadzenie tego sprzętu na rynek. Początkowo urządzenie miało zostać pokazane w 2027 roku, jednak już teraz przesunięto szacowany termin na 2029 rok.

Nietypowe etui do iPhone’a Duo – smartfon niczym miniaturowy komputer

Na ciekawy pomysł w związku z iPhonem Duo wpadł startup Noord. Wygląda na to, że firma zainspirowała się etui Magic Keyboard i opracowała własne etui z klawiaturą dedykowane do pierwszego składanego iPhone’a. Urządzenie wzbogacone takim etui mogłoby pełnić rolę miniaturowego laptopa. Klawiatura Noord obejmuje pięciorzędową klawiaturę oraz niewielki touchpad.

Etui do iPhone’a Duo | źródło: Noord

Etui z klawiaturą do iPhone’a Duo produkowane jest w trzech odsłonach kolorystycznych – czarnej, białej i tytanowej. Noord informuje, że wysyłka rozpocznie się w styczniu 2027 roku, a cena sprzętu szacowana jest na 249 dolarów (~1015 złotych). Jednocześnie Notebookcheck zaleca ostrożność podczas zakupu od nieznanych startupów.