Nowy smartfon Honor Choice T20, choć jest budżetowy, wygląda jak wielokrotnie droższy iPhone 17 Pro. Jego największą zaletą jest akumulator o dużej (aczkolwiek nie gigantycznej) pojemności.

Nowy smartfon Honor Choice T20 ma dużą baterię i wygląda jak iPhone 17 Pro

Chiński producent miał już w ofercie podobnie wyglądający model – Honor 600 Pro, jednak nowy smartfon Honor Choice T20 jeszcze bardziej przypomina iPhone’a 17 Pro, ponieważ ma w dodatku wyraźnie wydzielony wizualnie obszar pod wyspą z aparatami. Podobieństwo do high-enda Apple jest w tym przypadku uderzające (i z pewnością nieprzypadkowe).

Honor Choice T20 (źródło: Honor)

Naturalnie, jako że smartfon Honor Choice T20 to budżetowiec, nie oznacza to, że obsługiwane jest ładowanie indukcyjne. Bynajmniej. Akumulator można ładować jedynie przewodowo – maksymalnie z (niewielką) mocą 15 W (przez port USB-C). Wrażenie na klientach może natomiast zrobić pojemność baterii, która wynosi 7000 mAh. Można zatem liczyć na całkiem długi czas pracy.

Szczególnie mając na uwadze pozostałą specyfikację techniczną, obejmującą podstawowe podzespoły. Wśród nich znajdują się procesor Unisoc T7250 (12 nm) oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Tę ostatnią da się rozszerzyć za pomocą karty microSD (slot na nią jest współdzielony z drugim slotem na kartę SIM, gdyż jest tutaj hybrydowy dual SIM).

Ciekawostką jest to, że producent podkreśla, iż jego nowy smartfon Honor Choice T20 obsługuje pobieranie danych z prędkością do 150 Mbit/s i wysyłanie do 50 Mbit/s. Z polskiej perspektywy nie robi to żadnego wrażenia, ale to bez znaczenia, bo model ten najpewniej nie będzie sprzedawany w Polsce.

Honor Choice T20 (źródło: Honor)

Ponadto smartfon Honor Choice T20 odda swoim właścicielom do dyspozycji 6,78-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1576×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz 13 Mpix aparat na tyle i 5 Mpix na przodzie. Do tego producent deklaruje „skuteczną redukcję hałasu” dzięki dwóm mikrofonom.

Całe urządzenie ma 8,7 mm grubości, masę 213 gramów i odporność klasy IP52. Fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym jest z kolei Android 16 Go Edition.

Tyle trzeba zapłacić za nowy smartfon Honor Choice T20

Smartfon Honor Choice T20 jest dostępny w Rosji za 11999 rubli (równowartość około 595 złotych), a także Uzbekistanie za podobną kwotę. Jak zostało wspomniane, raczej nie należy spodziewać się go w polskich sklepach (choć w Polsce będzie można kupić jeszcze bardziej budżetowy model Oscal Flat 3C Mini).