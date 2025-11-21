Realme GT 8 Pro jeszcze nie wyszedł, a już został „cebulą roku”

Cebula może głównie się kojarzyć z dwiema rzeczami. Dosłownie – jako warzywo o specyficznym smaku i zapachu lub potocznie – jako obelga na prostackie i chciwe zachowanie. Wygląda jednak na to, że „cebula” będzie mi się teraz kojarzyć również z Realme GT 8 Pro.

Realme GT 8 Pro – flagowiec warty uwagi

O nowym flagowym urządzeniu Realme wiemy już niemal wszystko. W październiku 2025 roku zaprezentowano urządzenie w pełnej krasie, dzięki czemu poznaliśmy jego specyfikację, na którą składa się m.in.:

Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,79 cala, rozdzielczości 3136×1440 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności do 7000 nitów,

układ mobilny Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,

akumulator o pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 120 W i ładowaniem bezprzewodowym do 50 W,

moduł Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i NFC,

zestaw aparatów z tyłu: główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0), teleobiektyw 200 Mpix (f/2.6) z OIS,

oraz kamerka 32 Mpix z przodu

wodoszczelna konstrukcja klasy IP69.

Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)

Całkiem niedawno poznaliśmy również polską datę premiery, którą ustalono na 2 grudnia 2025 roku oraz zagraniczne ceny podpowiadające nam, jak może prezentować się cennik w Polsce. Można było więc zakładać, że Realme odsłoniło nam już wszystkie karty związane z GT 8 Pro. Okazuje się, że jest jeszcze jeden as – czy może raczej joker – do zagrania.

Cebulowy smartfon

Jedną z ciekawostek związanych z konstrukcją Realme GT 8 Pro jest wyspa na aparaty. Została ona tak zaprojektowana, aby móc zmienić jej wygląd za pomocą płytek mocowanych na dwie śrubki. Zanim jednak właściciele drukarek 3D czy maszyn CNC zaczęli tworzyć własne, nietypowe nakładki, uprzedził ich sam producent.

Z racji tego, że Polska jest ważnym rynkiem dla Realme, postanowiono przygotować limitowaną kolekcję nakładek, dzięki którym z daleka będziemy mogli rozpoznać rodaka korzystającego z GT 8 Pro. Zamiast zwykłych kół i kwadratów będzie można wyposażyć smartfon w płytkę z wizerunkiem Fiata 126p czy przypominającą kształtem pieroga, borowika oraz właśnie cebulę.

Póki co nie wiadomo, jak będzie wyglądać dystrybucja nakładek i ile będą kosztować. Nawet jeżeli cena nie będzie zbyt „cebulowa” to i tak warto docenić kreatywność Realme. Co prawda do prawdziwej polskości zabrakło może czegoś dla fanów „RL9”, „Wiedźmina” i „fanatyków wędkarstwa” ale przynajmniej na grzybobraniu lub przy świątecznym stole będzie można pochwalić się wyjątkowym smartfonem. 😉