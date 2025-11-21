Spotify rozwieje wątpliwości. Pokaże, czy dobrze Ci się wydaje

Też miewacie wrażenie podczas słuchania nowej piosenki, że już słyszeliście coś podobnego? Spotify pokaże, czy macie rację. Ponadto platforma wprowadzi kilka innych nowości, które powinny się Wam spodobać.

„Gdzieś to już słyszałem” na Spotify

Bardzo możliwe, że znacie serię „Gdzieś to już słyszałem” autorstwa Jacka Tomkowicza. Dziennikarz i prezenter podaje w niej przykłady piosenek, w których wykorzystano sample ze starszych (czasami naprawdę starych) utworów. Taka informacja – w rozszerzonej formie – będzie dostępna również na Spotify.

Platforma zapowiedziała bowiem wdrożenie funkcji o nazwie SongDNA. Ma ona być „interaktywnym widokiem, który pokazuje mapę połączeń pomiędzy piosenkami”. Dostarczy informacji na temat współpracy, sampli i coverów w jednym miejscu. Subskrybenci Spotify Premium zobaczą je na karcie aktualnie odtwarzanego utworu.

Funkcja „SongDNA” na Spotify (źródło: Spotify)

Za dostarczenie informacji do funkcji SongDNA odpowiedzialne będzie WhoSampled, które Spotify przejęło. W poście skierowanym do społeczności zapewniono, że pomimo przejęcia WhoSampled pozostanie samodzielną platformą i marką. Przejście pod skrzydła szwedzkiego giganta pozwoli jednak na szybszą moderację i usunięcie reklam oraz udostępnienie za darmo aplikacji na iOS, a także rezygnację z opłat za subskrypcję w programie.

Więcej informacji o piosenkach na Spotify

Szwedzka platforma streamingowa ogłosiła też, że teraz wyświetli informację na temat wszystkich osób, biorących udział w powstaniu danego utworu – wykonawców, autorów tekstu i producentów, a nawet inżynierów dźwięku. Do tej pory wymieniano jedynie głównego wykonawcę, autorów tekstu i producentów.

W pierwszej kolejności zmiana ta wdrażana jest na urządzeniach mobilnych, a w przyszłych miesiącach trafi również na komputery. Informacje mają pochodzić bezpośrednio od wytwórni i dystrybutorów artystów.

Spotify wyświetli bardziej szczegółowe informacje dotyczące osób, biorących udział w powstaniu utworu (źródło: Spotify)

Oprócz tego na Spotify (tylko dla subskrybentów Premium) pojawi się funkcja About the song, która pozwoli – na przykład – zrozumieć, o czym jest piosenka, jak powstała czy co skłoniło artystę do jej nagrania. Informacje o danym utworze będą wyświetlane na możliwych do przesunięcia w bok kartach i pochodziły z różnych źródeł.

Funkcja „About the song” na Spotify (źródło: Spotify)

Funkcje SongDNA i About the song zostaną udostępnione w pierwszej kolejności w ramach Spotify for Artists Preview na początku 2026 roku. Dopiero później subskrybentom Spotify Premium.

Łatwe przenoszenie playlist do Spotify

Szwedzki serwis streamingowy ogłosił też, że w ciągu kilku najbliższych dni zostanie – wszystkim użytkownikom – udostępniona funkcja przenoszenia playlist z innych platform do Spotify (na urządzeniach mobilnych). Stało się to możliwe dzięki integracji z TuneMyMusic.

Aby przenieść playlisty na Spotify, wystarczy uruchomić aplikację na smartfonie, przejść do Biblioteki i zjechać na sam dół, a następnie wybrać opcję „Importuj swoją muzykę” i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby połączyć się z TuneMyMusic.

Łatwe przenoszenie playlist do Spotify dzięki integracji z TuneMyMusic (źródło: Spotify)

Przy okazji warto przypomnieć, że od września 2025 roku możliwe jest też łatwe przenoszenie biblioteki i playlist do Apple Music.