Dzięki tej technologii Twój dom może być bardziej energooszczędny

CSA aktualizuje standard inteligentnego domu Matter do wersji 1.5. Odświeżony system ma obsłużyć jeszcze więcej kategorii urządzeń, a także sprawić, że dom będzie bardziej energooszczędny.

Standard Matter obsłuży kolejne kategorie urządzeń smart

Temat standardu inteligentnego domu Matter wraca niczym bumerang. W telegraficznym skrócie – jest to rozwiązanie, które ma pozwolić użytkownikom na łączenie wszystkich kompatybilnych, inteligentnych sprzętów w jeden ekosystem. Za jego powstanie, tworzenie i ulepszanie odpowiedzialny jest szereg firm zrzeszonych w ramach Connectivity Standards Alliance (CSA).

W listopadzie 2024 roku wspominaliśmy o Matter 1.4, które objęło m.in. falowniki do ogniw fotowoltaicznych, hybrydowe systemy solarne, magazyny energii, pompy ciepła czy podgrzewacze wody. Teraz organizacja przedstawiła nowości z jakich będą mogli skorzystać użytkownicy po udostępnieniu Matter 1.5.

Przede wszystkim tegoroczna zaktualizowana wersja rozszerza listę kategorii urządzeń o inteligentne kamery. Producenci i deweloperzy kamer mogą wzbogacać ich system o certyfikaty Matter. Dzięki temu użytkownicy kompatybilnych sprzętów w jednym ekosystemie wyświetlą obraz i dźwięk na żywo (za pomocą technologii WebRTC), skorzystają z dwukierunkowej komunikacji oraz dostępu lokalnego i zdalnego. Ponadto możliwe będzie sterowanie kamerą (obracanie, pochylanie, zoom).

Matter sposobem na energooszczędny dom

Standard Matter 1.5 udoskonala również system sterowania urządzeniami, takimi jak rolety okienne, zasłony, markizy, bramy czy drzwi garażowe. Odświeżony standard inteligentnego domu obejmie teraz także czujniki glebowe, które są sposobem na zapewnienie optymalnych warunków dla roślin domowych, ogrodowych czy trawników. Sensory te można zintegrować np. z systemem podlewania czy nawadniania, które również są kompatybilne ze standardem stworzonym w ramach CSA.

Matter 1.5 ma też pozwolić na jeszcze lepsze zarządzanie zużyciem energii elektrycznej. Inteligentne urządzenia domowe miałyby uwzględniać dane operatorów usług i zakładów z zakresu cen, dostępnych taryf czy emisji dwutlenku węgla.

System odpowiedzialny byłby za szacowanie i raportowanie rzeczywistych kosztów za energię elektryczną, a także automatycznie dopasowywać działania danych urządzeń do preferencji użytkownika i taryf. Uwzględnione miałoby zostać nie tylko zużycie zarejestrowane smart licznikami, ale też energia wyprodukowana za pomocą np. instalacji fotowoltaicznych. Warto podkreślić, że usprawnienia te mają również objąć ładowanie samochodów elektrycznych.

CSA wspomina, iż najnowsza aktualizacja Matter doda pełną obsługę transmisji TCP. Dzięki temu przesyłanie dużych plików np. z kamer ma być niezawodne.