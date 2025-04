Android będzie bardziej kolorowy. Zobaczcie sami

Google testuje kolorowe ikony w ustawieniach Androida, a to nie koniec nowości. Zmiany wizualne są częścią szerszego podejścia do bardziej „ekspresyjnego” wyglądu systemu, który może pojawić się oficjalnie dopiero w przyszłym roku. Ale nie tylko wygląd przechodzi metamorfozę. Android 16 Beta 4 zawiera również inne ciekawe nowości.

Będzie bardziej kolorowo, ale czy ładniej?

Google odświeża wygląd aplikacji Ustawienia, dodając kolorowe ikony na stronie głównej. Obecnie są one szare i mało zauważalne, ale w Androidzie 16 Beta 4 zyskały kolorowe tła w formie okręgów, co sprawia, że całość wygląda znacznie bardziej żywo. To część większego projektu, w którym firma chce nadać Androidowi inny charakter, bazujący na nowej wersji Material Design.

Choć nie jest jeszcze jasne, czy nowe ikony zostaną wprowadzone do stabilnej wersji Androida 16, można się spodziewać, że pojawią się w jednej z późniejszych aktualizacji, a być może dopiero w Androidzie 17.

Oczywiście pozostaje mieć nadzieje, że przed wprowadzeniem ten design zostanie dopracowany, bo teraz nie wszystkim może się spodobać. I że Google w przyszłości da nam wybór pomiędzy kolorowymi, a monochromatycznymi ikonami…

źródło: Android Authority

Co jeszcze zmienia się w Android 16 Beta 4?

Poza nowym wyglądem Ustawień, Android 16 Beta 4 wprowadza kilka innych funkcji, które mogą być zapowiedzią zmian także w nadchodzącym One UI 8.0 Samsunga.

źródło: 9to5google

Nowością jest m.in. funkcja dynamicznego kolorowania ekranu Always-On Display. Teraz będzie on automatycznie dopasowywał się kolorystycznie do ustawionej tapety. Zmieniony ma być również wygląd odtwarzacza multimedialnego na ekranie blokady, który ma teraz ciemniejsze kolory.

źródło: 9to5google

W multitaskingu pojawiły się nowe opcje „Screenshot” i „Select”, a użytkownicy mogą teraz dłuższym przyciśnięciem pulpitu wywołać menu z „Apps List” (jej opcje zobaczycie na grafice poniżej).

źródło: 9to5google

Warto też dodać, że zniknęła funkcja Battery Health Percentage, wprowadzona w Androidzie 15, co może być rozczarowujące dla osób monitorujących stan baterii – ale może to chwilowe. Themed Icons z kolei w końcu przestały być oznaczone jako funkcja eksperymentalna – po latach testów wygląda na to, że wejdą na stałe do systemu.

Android 16 Beta 4 nie rewolucjonizuje interfejsu, ale pokazuje kierunek, w którym zmierza Google, czyli więcej personalizacji, spójność i estetyczne dopracowanie detali.