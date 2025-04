Nowy smartfon Xiaomi będzie „Turbo” – nie tylko z nazwy

Nadchodzi premiera nowego smartfona Xiaomi – Redmi Turbo 4 Pro. Choć nazwa brzmi mocno marketingowo, to w tym przypadku „Turbo” nie jest tylko pustym hasłem, bo urządzenie zapowiada się naprawdę dobrze, a do tego może trafić Do Europy – choć pod inną nazwą.

Co Xiaomi wpakuje do Redmi Turbo 4 Pro?

Redmi Turbo 4 Pro zostanie zaprezentowany już 23 kwietnia w Chinach. Xiaomi tworzy serię Turbo z myślą o użytkownikach szukających topowej wydajności, ale bez konieczności sięgania po urządzenia z najwyższej półki cenowej. Trzeba przyznać, że specyfikacja nowego modelu zapowiada się bardzo dobrze.

Według najnowszych doniesień, smartfon zostanie wyposażony w układ Snapdragon 8s Gen 4, czyli najnowszy chipset Qualcomma zaprezentowany na początku kwietnia tego roku, który oferuje o 31% wyższą wydajność od swojego poprzednika, a jednocześnie pozwala zużyć 39% mniej energii.

Do tego producent dorzuci do 16 GB pamięci RAM oraz nawet 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. W tej klasie to czołówka, a na pewno coś, co trudno znaleźć w innych urządzeniach z segmentu „quasi-flagowców”.

Na froncie znajdzie się płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 120 Hz. Do tego dochodzi optyczny skaner linii papilarnych zaszyty w ekranie. Z przodu znajdzie się także 20 Mpix aparat do selfie. Z kolei główny aparat będzie mógł pochwalić się rozdzielczością 50 Mpix, a ultraszeroki – 8 Mpix.

A co z baterią? Redmi Turbo 4 Pro ma otrzymać potężny akumulator o pojemności 7550 mAh z obsługą szybkiego ładowania 90 W. Wszystko to zamknięte zostanie w obudowie o wymiarach 163.1 x 77.93 x 7.98 mm. Smartfon ma ważyć 219 g. Mówi się także, że urządzenie będzie zapewniać klasę odporności IP68/69.

Agresywna cena i gotowość na globalną premierę

W sieci pojawiły się już ceny dla rynku chińskiego. W zależności od wersji, smartfon ma kosztować:

12/256 GB – 2099 juanów (~1080 złotych),

16/256 GB – 2399 juanów (~1240 złotych),

16/512 GB – 2799 juanów (~1440 złotych),

16 GB/1 TB – 2999 juanów (~1540 złotych).

Na ten moment Xiaomi nie zdradza, czy Redmi Turbo 4 Pro trafi na inne rynki, ale możliwe, że urządzenie pojawi się globalnie pod inną nazwą – prawdopodobnie jako Poco F7. To znaczy, że serii F7 rozszerzy się o kolejne urządzenie. Do tej pory premierę miały już F7 Pro i Poco F7 Ultra.