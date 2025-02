Kickstarter ogłosił nowe funkcje. Zadowolą zbierających i wpłacających

Jedna z najpopularniejszych platform crowdfundingowych, czyli Kickstarter, ogłosiła nowe funkcje. Przeznaczone są one zarówno dla twórców zbiórek, jak i osób wpłacających.

Kickstarter z nową opcją wpłacania

Podejrzewam, że platformy Kickstarter nie trzeba nikomu przedstawiać. Znają ją nawet ci, którzy nigdy nie wpłacili na żadną zbiórkę. W związku z tym, że mamy do czynienia z popularną usługą, nowe funkcje mogą mieć wpływ na sporą grupę osób. Przyjrzyjmy się więc temu, co właśnie zostało ogłoszone.

Wśród nowości mamy narzędzie Pledge Over Time. Pozwala ono wpłacającym podzielić darowiznę na cztery płatności, które będą pobierane z konta bankowego co dwa tygodnie. Może to być ułatwienie dla osób, które nie chcą od razu wpłacać całej kwoty z określonych powodów.

Ponadto wspomniana funkcja powinna pomóc twórcom zbiórek. Może bowiem zachęcić większą liczbę sponsorów nie tyle do wsparcia kampanii, ale przekazania finalnie większej kwoty pieniędzy. Obecnie rozwiązanie dostępne jest tylko w przypadku wybranych zbiórek, ale docelowo ma trafić do wszystkich zainteresowanych wiosną tego roku.

Wyszukiwanie i odkrywanie na Kickstarterze ma działać lepiej

Jak wynika z ogłoszonych nowości, Kickstarter planuje wdrożyć udoskonalenia w wyszukiwaniu i odkrywaniu zbiórek. Sponsorzy mają otrzymywać kampanie, które powinny być dla nich bardziej interesujące. Do tego dojdą nowe filtry wyszukiwania i opcje sortowania, z których skorzystamy w okolicach tegorocznej wiosny. Mają być one dostępne zarówno przez przeglądarkę internetową, jak również w aplikacji mobilnej.

Ponadto w przypadku aplikacji na iOS możemy liczyć na nową funkcję dla wpłacających. Pojawi się dostęp do podglądu wszystkich finansowanych projektów, tych aktywnych, jak i też zakończonych. Lista będzie dostępna w jednym miejscu przed końcem 2025 roku. Wypada dodać, że ta funkcja już wcześniej trafiła na Androida.

Kickstarter chce również zapewnić dodatkową ochronę osobom podczas podejmowania decyzji o wpłacaniu darowizny. Otóż przy projektach, które mają znaczne niepowodzenia w realizacji, pojawi się stosowne powiadomienie na ich stronie głównej. Sponsorzy tych projektów również dostaną powiadomienie, w którym opisane będą problemy i działania podjęte przez zespół Kickstartera. W planach jest też wprowadzenie większej liczby szczegółów na temat historii autorów zbiórek.

Pozostaje trzymać kciuki, że nowości faktycznie spodobają się obu grupom, a także mieć nadzieję, że na Kickstarterze pojawi się jeszcze sporo zbiórek na naprawdę ciekawe projekty.