AMD żegna się z systemem Windows 10. Procesory Ryzen AI go nie obsłużą

Firma AMD oficjalnie ogłosiła, że procesory z rodziny Ryzen AI nie będą obsługiwały systemu Windows 10, który w tym roku obchodzi swoje 9. urodziny. Choć nie jest bardzo stary, nie zdoła we właściwy sposób z nimi współpracować.

Procesory AMD Ryzen AI nie dla komputerów z Dziesiątką

Decyzja zapadła. Nowe procesory AMD z rodziny Ryzen AI nie będą kompatybilne z systemem Windows 10. Zmiana ta wchodzi w życie natychmiastowo, jako że objęte są nią już niedawno zaprezentowane chipsety Ryzen AI 300.

fot. producenta

Porzucenie Dziesiątki przez kalifornijskiego producenta w tym kontekście nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, bo na to samo decyduje się też sam Microsoft. Jakiś czas temu ogłosił, że 14 października 2025 roku wsparcie dla systemu Windows 10 dobiegnie końca. Skoro zaś korzystanie z niego nie będzie zalecane, to i nie ma potrzeby wypuszczania nowych procesorów, które byłyby z nim kompatybilne.

Kluczowe znaczenie ma tutaj jednak fakt, że nadchodzące chipsety AMD zostały zoptymalizowane pod kątem Copilot+ PC. Mowa o nowej klasie komputerów zdolnych do efektywnego przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji uruchamianej lokalnie, a nie w chmurze. Zestaw narzędzi na potrzeby tego rozwiązania też będzie dostępny tylko w systemie Windows 11.

Aby spełnić wymagania Microsoftu układy Ryzen AI 9 HX 370 oraz AI 9 365 zostały wyposażone w dodatkowe jednostki NPU przeznaczone właśnie do obsługi procesów sztucznej inteligencji. Cechują się mocą 50 TOPS, co jest obecnie najlepszym wynikiem na rynku: modele z rodziny Intel Lunar Lake mają NPU o mocy 48 TOPS, a chipset Snapdragon X Elite oferuje 45 TOPS.

Nowe Ryzeny (bez AI) nadal obsłużą Windows 10

Równocześnie – co należy podkreślić – procesory, które nie są tworzone z myślą o klasie Copilot+ PC, niezmiennie pozostaną kompatybilne z systemem Windows 10. Dotyczy to także zaprezentowanych równocześnie z Trzysetkami układów Ryzen 9000.

I to także nie powinno dziwić, bo pomimo olbrzymich wysiłków Microsoftu, by to zmienić, Dziesiątka wciąż cieszy się zdecydowanie większą popularnością niż Windows 11. Według serwisu Statcounter (dane aktualne na maj 2024) ta pierwsza wersja systemu jest zainstalowana na ponad 68% komputerów z Windowsem, a Jedenastka – na niespełna 28%.