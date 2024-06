W Polsce pojawią się Pakomaty. Wszystko się zgadza, w nazwie nie ma żadnego błędu

To, że Paczkomaty InPost są w naszym kraju niekwestionowanym liderem na rynku automatów paczkowych nie ulega żadnej wątpliwości. Niedługo jednak w polskich miastach mają pojawić się Pakomaty. Co to za urządzenia i kto ma zamiar je postawić?

Pakomaty w Polskich miastach

Automaty paczkowe na dobre wpisały się w krajobraz miast, miasteczek, a także mniejszych miejscowości. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ nie tylko InPost stawia w Polsce takie urządzenia. Mamy też automaty DPD, Orlenu, Allegro, DHL, a nawet trochę tych od Poczty Polskiej. W kwietniu 2024 roku informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl o pomyśle stworzenia Otwartej Sieci Automatów Paczkowych.

Obecna sytuacja, w której przy markecie mamy nawet 5 takich automatów prowadzi do sytuacji, gdzie żaden z nich nie jest zapełniony nawet do połowy. Twórcy pomysłu przekonują, że dużo korzystniejszym byłoby współdzielenie miejsca w automatach paczkowych przez różne firmy. Bardzo możliwe, że już niedługo ta idea zamieni się w Pakomaty, a to wszystko za sprawą Włodzimierza Stańczaka. Kim on jest?

To twórca Siódemki, czyli jednej z największych firm kurierskich, które działały na polskim rynku. Możecie jej nie kojarzyć, ponieważ w 2014 roku została ona przejęta przez DPD. Stańczak w niedawnym wywiadzie dla Pulsu Biznesu poinformował, że wraca do branży z projektem o nazwie 7box.eu.

Jak ma to działać?

O samym projekcie wiadomo na razie niezbyt wiele, jednak biznesmen w wywiadzie podzielił się jego głównymi założeniami. Powiedział on, że „7box.eu to nowoczesna sieć pakomatów otwarta dla wszystkich operatorów kurierskich i wszystkich uczestników rynku zarówno nadawców, jak też odbiorców wszelkich towarów”.

Dodał również, że pierwsze Pakomaty staną w największych polskich miastach, a następnie sukcesywnie będą pojawiać się w mniejszych miejscowościach, by docelowo trafić także poza granice naszego kraju. Na stronie internetowej firmy widnieje informacja, że szacowana data premiery nowych automatów paczkowych to 7 lipca 2024 roku.