WhatsApp zapyta o wiek użytkownika. Ciekawe, czy to wejdzie do Polski?

Komunikator internetowy WhatsApp najprawdopodobniej będzie wymagał zweryfikowania wieku. Funkcja ta pojawi się na terenie kilkunastu stanów USA. Meta zapowiada też nowe funkcje AI dla firm.

Weryfikacja wieku w WhatsApp na terenie USA

Do części amerykańskich użytkowników WhatsAppa nadejdzie spora zmiana. Komunikator internetowy zapyta o ich datę urodzenia. Funkcja nie została jeszcze udostępniona publicznie, jednak portal WABetaInfo odnalazł informacje na ten temat w kodzie programistycznym.

Najprawdopodobniej użytkownik w wyświetlonym komunikacie zostanie poproszony o wprowadzenie daty urodzenia oraz potwierdzenie ukończenia 15 roku życia. Dane nie będą widoczne dla innych użytkowników. Co ciekawe – w oknie komunikatora pojawi się też ostrzeżenie o braku możliwości zmiany wprowadzonych danych w późniejszym czasie.

Funkcja weryfikacji wejdzie w życie w niektórych stanach USA i pojawi się z powodu nadchodzących, lokalnych przepisów, które mają chronić najmłodszych w internecie. Nie wiadomo jednak, kiedy zacznie oficjalnie działać. Nowość ma nadejść do stanu Alabama, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Nebraska, Oklahoma, South Carolina, South Dakota oraz Tennessee.

Trudno stwierdzić, czy o taką samą weryfikację wieku będzie prosił także użytkowników z innych krajów. Przynajmniej na razie wygląda to na dostosowanie się do lokalnych wymogów prawnych w Stanach Zjednoczonych. Gdyby podobne restrykcje weszły w życie w Europie, mogłoby to mieć duży wpływ na liczbę osób korzystających z WhatsAppa. W Polsce od lat jest on jednym z najpopularniejszych komunikatorów.

Meta rozwija funkcje AI dla firm

To jednak nie koniec nowości dla użytkowników WhatsAppa. Meta zaangażowała się też w rozwój narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, dedykowanych dla firm. Ich celem jest m.in. zwiększona interakcja na linii firma-klient.

Nowe funkcje AI w WhatsApp Business (źródło: Meta)

Wśród przykładów tego typu funkcji znalazły się automatyczne odpowiedzi, które mają zostać nieco rozszerzone. Meta zapowiada, że narzędzia AI w WhatsApp Business zostaną zintegrowane z Facebookiem i Messengerem, co pozwoli np. na tworzenie reklam, zachęcanie do zakupu czy przypominanie o produktach wrzuconych do koszyka.

Nowe funkcje AI w WhatsApp Business (źródło: Meta)

Gigant ma zamiar dodać też specjalny znacznik w aplikacji do wiadomości tworzonych przez sztuczną inteligencję. Funkcja ta została nazwana Meta Verified i póki co została skierowana na rynek Brazylii, Indii, Indonezji i Kolumbii. WhatsApp Business sprawdza też możliwość szybkiego dzwonienia do większych firm. Jak wynika z informacji – Meta póki co testuje tę funkcję i w ciągu kilku miesięcy podzieli się z nią z większą liczbą przedsiębiorstw.