AMD wyciąga kolejnego asa z rękawa – super taniego Radeona

Dotychczas najtańszą propozycją z rodziny kart AMD był Radeon RX 6500 XT. Po ostatnich obniżkach cen kart graficznych, układ ten można kupić za naprawdę sensowne, nieduże pieniądze. Niemniej jednak producent zdaje sobie sprawę, że tanie GPU wciąż bardzo dobrze się sprzedają – do sprzedaży trafił kolejny, budżetowy AMD Radeon RX 6400.

AMD wprowadza na rynek super tanią kartę graficzną – Radeon RX 6400

Wraz z Radeonem RX 6500 XT zadebiutował tańszy wariant karty, czyli Radeon RX 6400. Początkowo jednak układ ten był dostępny tylko i wyłącznie w gotowych systemach komputerowych OEM, ale wszystko wskazuje na to, że karta będzie rychło trafiać do regularnej sprzedaży. Propozycja bazuje na dobrze znanym procesorze graficznym – Navi 24, wykonanym w 6 nm procesie litograficznym TSMC, który trafił do m.in. RX 6500 XT (tylko w mocniejszej wersji – z 1024 rdzeniami GPU).

Do Radeon RX 6400 trafił wariant procesora Navi 24 wyposażony w 768 rdzeni (procesorów strumieniujących) zamkniętych w 12 klastrach – znajdzie się tu zatem 12 rdzeni Ray Tracing. Specyfikacja karty obejmuje również 16 MB pamięci Cache trzeciego poziomu oraz 4 GB wbudowanej pamięci wideo na kościach GDDR6 produkcji Samsunga taktowanych 14 Gb/s z 64-bitową szyną. Całość łączy się z płytą główną za pośrednictwem interfejsu PCI-Express 4.0 x4 (ze wsteczną kompatybilnością dla 3.0).

Układ zapewnia przepustowość na poziomie 112 GB/s. AMD Radeon RX 6400 pojawił się już w jednym z chińskich sklepów, gdzie kosztuje 1499 juanów (równowartość 990 złotych). Dla porównania, za Radeon RX 6500 XT trzeba zapłacić 1300-1400 złotych, w zależności od tego, z jaką niereferencyjną wersją mamy do czynienia. Cena RX 6400 jest zatem zauważalnie niższa, jednak ta idzie bezpośrednio w parze z wydajnością.

RX 6400 za 1499 juanów w jednym z chińskich sklepów (źródło: Tom’s Hardware)

Na koniec warto dodać, że Radeon RX 6400 jest bardzo energooszczędnym układem z TBP określonym na 53 W – nie potrzebuje dodatkowego zasilania. Karta graficzna jest jednak 30% wolniejsza niż RX 6500 XT – jej wydajność zbliża się do GTX 1650, który kosztuje ~1000 złotych.

Czy to dobra cena? Jeśli karta trafi do sklepów w Polsce i zostanie wyceniona bardzo podobnie, to z pewnością można się zastanowić nad jej kupnem. Jeżeli jednak będzie nieco droższa, zdecydowanie bardziej opłacalną propozycją pozostanie kilkuletni GeForce GTX 1650.