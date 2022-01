Trochę wstyd. Nowy AMD Radeon RX 6500 XT jest wolniejszy od 5-letniej karty graficznej

W tym tygodniu do sprzedaży trafiła najnowsza karta graficzna AMD – Radeon RX 6500 XT. Jest to typowo budżetowa propozycja, stworzona z myślą o tańszych komputerach dla graczy. Jej specyfikacja techniczna nie napawa entuzjazmem, bowiem ma na pokładzie bardzo małą jak na nasze czasy ilość wbudowanej pamięci VRAM. W sieci pojawiły się najnowsze informacje tłumaczące niską wydajność układu Czerwonych.

Reklama

Radeon RX 6500 XT został zaprojektowany z myślą o… laptopach

Najniższy model desktopowych kart graficznych z oferty AMD – Radeon RX 6500 XT, tak jak inne propozycje z rodziny Radeon RX 6000, bazuje na autorskiej architekturze RDNA 2 (Big Navi). Niemniej jednak procesor graficzny nieco się różni od swoich starszych i wydajniejszych braci pod kątem procesu technologicznego, ponieważ TSMC produkuje omawiane GPU w 6 nm.

źródło: TechPowerUp

Procesor graficzny Navi 24 (bo taki ma RX 6500 XT) został wyposażony w 1024 jednostek cieniujących zamkniętych w 16 klastrach GPU, skrywających także 64 jednostki TMU i 16 rdzeni ray tracing oraz 16 MB pamięci Infinity Cache (trzeciego poziomu). Warto przypomnieć, że producent zaopatrzył układ Radeon RX 6500 XT w 4 GB pamięci wideo GDDR6 na 64-bitowej szynie, która okazuje się niewystarczająca w przypadku nowoczesnych gier.

Reklama

Karta komunikuje się z płytą główną przy pomocy interfejsu PCI-Express 4.0, ograniczonego do czterech ścieżek (x4), co skutecznie ogranicza moc układu. Testy portalu TechPowerUp pokazują, że Radeon RX 6500 XT na płycie z interfejsem PCI-Express przegrywa z Radeonem RX 580 (wydanym niemalże 5 lat temu – w kwietniu 2017 w cenie 1000 złotych) i cechuje się wydajnością niższą o 10 p.p. Natomiast GPU połączone z płytą PCI-Express 4.0 jest wydajniejsze od RX 580 zaledwie o 3 p.p.

Pracownik AMD – John Bridgman na forum internetowym phoronix przyznał, że procesor graficzny Navi 24 napędzający Radeona RX 6500 XT został zaprojektowany z myślą o laptopach sparowanych z procesorami AMD Ryzen 6000 o nazwie kodowej Rembrandt.

źródło: AMD

Te domyślnie wspierają interfejs PCI-Express 4.0, a niższa wydajność w przypadku laptopów to dość powszechny widok. Są to przecież urządzenia przenośne, które mają ograniczony dostęp do mocy, a także mniej wydajne systemy chłodzenia. Martwi tylko to, że tego typu układ został wydany w postaci produktu przeznaczonego dla klasycznych desktopów.