Znamy zawartość Amazon Prime Gaming na grudzień! Wyścigi i piłka, czyli nie jest źle

Powolnym krokiem zbliża się koniec miesiąca, a wraz z nim – otwiera się nowy kącik darmowych gier dla subskrybentów usług wszelakich. Sprawdźmy, jakie prezenty przygotował w grudniu dla graczy Amazon Prime Gaming.

Wyścigi na Fidżi!

49 złotych – tyle dokładnie Amazon pobrał z mojej karty za promocyjny rok subskrypcji Prime. Dla samego faktu, iż obejrzałem już cały sezon Fleabag, a także odebrałem kilkanaście gier za pośrednictwem Prime Gaming, stwierdzam że był to zakup całkiem opłacalny. Dość jednak autobiografii, bo czas na listę grudniowych atrakcji w Prime Gaming!

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Frostpunk

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Jak to mawia klasyk – dla każdego, coś miłego. Niespodzianką jest zdecydowanie remaster Need for Speed: Hot Pursuit. Zeszłoroczne odświeżenie to proste i klasyczne podejście do tematyki pościgów policyjnych, w których takie produkcje jak Need for Speed: Heat nieco się zagubiły.

W zeszłym roku miałem przyjemność ogrywać Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Dlatego teraz tylko napiszę, iż czas okazał się dość łaskawy dla produkcji od Criterion Games. Ten tytuł jest najbliższą odpowiedzią na to, jak wyglądałoby życie serii Burnout, gdyby uzyskała ona licencję na prawdziwe pojazdy. Urocza, w pełni otwarta wyspa, szybkie samochody, mnóstwo rozwałki z Policją, lecz mało uszkodzeń dla pojazdów graczy – tak, co by przypadkiem nie zdenerwować producentów aut, użyczających licencji do gier.

Mnóstwo gier w Prime Gaming

Choć nie są to kompletnie moje klimaty, wielu również zadowolą takie przeboje jak Frostpunk czy też Football Manager 2021. Wszystko za darmo – a więc nie ma co więc narzekać. Fanów gier przygodowych zachwyci również Tales of Monkey Island, w swojej kompletnej edycji.

Patrząc też na ostatnie miesiące, Prime Gaming dość szczodrze obdarowuje graczy w ramach subskrypcji. Do końca tego miesiąca możecie wyposażyć się jeszcze w takie hity, jak Control: Ultimate Edition oraz Dragon Age: Inkwizycja. Jeżeli nie macie co robić w te smutne, jesienne wieczory – te potężne tytuły będą w sam raz. Nową porcję gier odbierzecie za to już od 1 grudnia, logując się do usługi Prime Gaming.