Amazon.pl wprowadza Amazon Super. Co to jest i ile kosztuje?

Amazon.pl działa w Polsce już od roku. Wbrew oczekiwaniom, nie wywrócił on polskiego rynku e-commerce do góry nogami, ale nie można powiedzieć, że klienci z Polski nie są zainteresowani jego ofertą. Dziś ogłoszono uruchomienie nowego programu zniżkowego – Amazon Super. Jak działa i czy coś kosztuje?

Amazon.pl wprowadza program zniżkowy Amazon Super

Amazon.pl ruszył na początku marca 2021 roku. Po dwunastu miesiącach można powiedzieć, że Allegro wciąż rządzi na polskim rynku e-commerce, podczas gdy spodziewaliśmy się, że amerykańska platforma wywróci ją do góry nogami. Nic takiego jednak nastąpiło i raczej się na to nie zanosi, a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Mimo to serwis zapewnia, że jest niezwykle zadowolony z tego, jak ciepło został przyjęty przez klientów w Polsce. Co więcej, dodał też, że Polska jest bardzo ważnym krajem i planuje kontynuować inwestycje w kraju nad Wisłą w nadchodzących latach.

Potwierdzeniem tych deklaracji jest fakt, że Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie, w których uruchomiono w Polsce program Amazon Super. Jest to bezpłatny program zniżkowy, obejmujący niezbędne produkty codzienne użytku, m.in. artykuły gospodarstwa domowego i higieny osobistej oraz produkty dla zwierząt, a także książki, zabawki, elektronikę i artykuły biurowe.

Zasady programu są banalnie proste. Wszyscy klienci, którzy włożą do koszyka przynajmniej pięć produktów z kategorii „Super”, otrzymają 5% zniżki. Jeśli natomiast ktoś jest subskrybentem usługi Prime i włoży do wirtualnego wózka co najmniej 10 produktów, dostanie już 10% rabatu. W obu przypadkach obniżka przyznawana jest na maksymalnie 20 najtańszych produktów.

Wszystkie produkty z kategorii Super są prezentowane na dedykowanej stronie promocji, a do tego mają stosowne oznaczenie obniżki na stronie szczegółowej produktu. Platforma zastrzega, że katalog produktów objętych promocją może ulec zmianie, a do tego promocja nie dotyczy zakupów dokonywanych od sprzedawców zewnętrznych na Amazon Marketplace, nawet jeśli są one „realizowane przez Amazon” lub objęte są programem Prime (oznaczone jako „Prime”), ani od sprzedawców Amazon innych niż „Amazon” (np. promocja nie obowiązuje, gdy sprzedawcą jest „Amazon DE”, „Amazon UK” i tak dalej).

Amazon nie podaje terminu ważności programu zniżkowego, ale w warunkach promocji Amazon Super zastrzega, że może zakończyć promocję z 5-dniowym wyprzedzeniem. Przy okazji warto przypomnieć, że subskrypcja Amazon Prime wciąż jest dostępna przez 30 dni za darmo, a potem za 49 złotych na rok (lub za 10,99 złotych co miesiąc).