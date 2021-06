PayPo traci ważnego klienta. Allegro nie będzie już korzystać z „Zapłać później”

Płatności odroczone „Zapłać później” na Allegro były dotąd realizowane dzięki współpracy z polskim fintechem PayPo. Serwis aukcyjny kończy jednak to partnerstwo, pozostawiając płatności odroczone wyłącznie w Allegro Pay.

To musiało się stać

Odkąd tylko powstało Allegro Pay i pojawiła się w nim opcja skorzystania z płatności odroczonych, było jasne, że PayPo, czyli operator usługi „Zapłać później” w Allegro, będzie musiało pożegnać się ze współpracą z serwisem. Narzędzia, opracowane przez ten polski fintech służyły Allegro od września 2019 roku. Kiedy jednak Allegro wykupiło spółkę FinAi i zaczęło samodzielnie rozwijać system opłacania zakupów po czasie, PayPo musiało zorientować się, że prędzej czy później będzie musiało się pożegnać z gigantem e-commerce w Polsce.

I tak, z „Zapłać później” będzie można skorzystać do końca czerwca – i to tylko w wypadku, jeśli już wcześniej wybieraliśmy tę opcję. Gdyby nowy użytkownik chciał aktywować taki sposób rozliczenia, nie będzie to już możliwe. Od 1 lipca zaś, płatności odroczone będą dostępne wyłącznie z poziomu Allegro Pay.

Żegnamy się z Allegro Zapłać Później

PayPo w niewygodnej sytuacji

Nie da się ukryć, że Allegro było jednym z największych klientów PayPo. Ponieważ, jak wskazuje Cashless, ten serwis aukcyjny ma ogromne udziały w polskim rynku e-commerce, właściciele podwykonawczego fintechu mogą mieć ciężki orzech do zgryzienia. Wszak odroczone płatności nie są aż tak często wykorzystywane podczas zakupów, nie mówiąc już o tym, że PayPo nie jest jedynym podmiotem, który oferuje w naszym kraju podobne usługi. Bliźniaczą platformą finansową jest przecież Twisto, które z radością „wygryzie” PayPo z innych segmentów handlu w internecie. Prawdą jest, że przynajmniej niektórzy zrezygnowali z usług Twisto po ubiegłorocznych podwyżkach, ale wciąż fintech ma w Polsce solidną bazę kilkudziesięciu tysięcy aktywnych klientów.