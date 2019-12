„Zapłać później” od Allegro można teraz używać także w kategorii „Elektronika”

Choć usługa „Zapłać później” funkcjonuje na Allegro już od ponad dwóch miesięcy, do tej pory nie można było korzystać z odroczonych płatności we wszystkich działach produktowych. Brakowało na przykład takiej możliwości w „Elektronice”. Właśnie dołącza ona do obsługiwanych kategorii.

Dzięki temu, że kategoria „Elektronika” dołącza do działów produktów, z których możemy wybrać przedmiot w cenie 40-500 zł i zapłacić za niego w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Taki limit dotyczy pierwszych zakupów z odroczoną płatnością. Wybierając taką metodę za drugim razem, zostaje on zwiększony do 1200 zł. Kwoty te nie są zbyty wysokie, choć to raczej normalne, biorąc pod uwagę ryzyko, jakie podejmuje operator, opłacający nasz przedmiot.

Choć jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, a przede wszystkim – smartfony i tablety – nie ma nazbyt wielu modeli, które mogłyby zmieścić się w powyższych kwotach, a zwłaszcza tej pierwszej. Domyślam się jednak, że opcja późniejszej zapłaty za towar będzie wybierana przez klientów przy dość specyficznych okazjach, i raczej nie stanie się nowym zwyczajem podczas zakupów internetowych.

Zapłać później jest o tyle interesującym tworem, że finansowanie naszych zakupów bierze na siebie partner Allegro – w tym wypadku PayPo. Przekazanie pieniędzy możliwe jest bez pospisywania specjalnych umów – wystarczy krótka weryfikacja profilu, by skorzystać z takiej formy opłaty za produkt.

Do tej pory Zapłać później uruchomiono w kilkunastu kategoriach:

Dziecko,

Dom i ogród,

Firma,

Kolekcje i sztuka,

Moda (bez podkategorii Biżuteria i zegarki),

Motoryzacja,

Sport i turystyka,

Supermarket,

Kultura i rozrywka,

Uroda i Zdrowie,

(a teraz także) Elektronika.

