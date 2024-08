Vinted zmienia się na lepsze. Nowa kategoria na liście

Kilka nowości dotarło do Vinted. Użytkownicy otrzymali nową kategorię z urządzeniami z drugiej ręki, a także dodatkowy sposób filtrowania produktów markowych, które zostały zweryfikowane przez ekspertów.

Nowa kategoria na Vinted

Vinted to serwis z ogłoszeniami, gdzie możesz zarówno sprzedawać niepasujące czy niepotrzebne Ci już rzeczy, jak i kupować produkty oferowane przez innych użytkowników, a nawet wymieniać się nimi. To świetna metoda na ograniczenie ilości odpadów, „wywietrzenie” zawartości swojej szafy czy zaoszczędzenie. W lipcu 2024 roku platforma została ukarana grzywną, ale to nie zahamowało jej rozwoju.

Przedmiotem sprzedaży jest przede wszystkim odzież, obuwie czy akcesoria, ale nie tylko – znajdziemy tam też produkty z kategorii Dom, Rozrywka czy Zwierzęta. Do tej listy dołącza teraz Elektronika. Choć wybrane urządzenia mogły być sprzedawane już wcześniej, dotychczas nie miały własnej kategorii z podziałem na wygodne podkategorie przez co ich odnalezienie mogło być trudniejsze w porównaniu do innych rzeczy.

Aby otworzyć nową zakładkę w Vinted, należy w pasku kategorii, ulokowanym pod oknem wyszukiwania, odnaleźć nazwę Elektronika. Po kliknięciu lista podkategorii rozwinie się i znajdziemy tam Akcesoria, Czytniki e-booków, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Słuchawki, Przenośne radia i głośniki, Gry wideo i konsole, Sprzęt VR, a także Urządzenia multimedialne.

Przedmioty designerskie z ekspercką weryfikacją

To jednak nie koniec nowości w Vinted. Jak zapewne można się domyślać, produkty markowe cieszą się coraz większą popularnością. Jak zauważył portal dlahandlu.pl, popyt na luksusowe przedmioty z drugiej ręki w serwisie wzrasta. Oznacza to, że rośnie również liczba wystawianych rzeczy znanych producentów.

Dlatego też utworzono jeszcze jedną zakładkę o nazwie Przedmioty designerskie. Zawiera produkty, które zostały zweryfikowane przez ekspertów platformy, co potwierdza ich autentyczność. Na ten moment nowość znajdziemy na głównej stronie pod pierwszym ze zdjęć, a rzeczy możemy przeglądać, klikając na Przeglądaj przedmioty designerskie. Zakładka z przedmiotami weryfikowanymi działa jak typowy filtr w wyszukiwarce serwisu.

Vinted udostępniło też nową funkcję Zarobki i Statystyki. Dzięki niej sprzedający może wygodnie przeglądać swoje zarobki już od pierwszej transakcji. Opcja ta jest istotna dla osób zobowiązanych do wniesienia opłaty podatkowej, a więc dla tych, którym udaje się przekroczyć 30 transakcji lub kwotę zarobku na poziomie 2000 euro – limity te wynikają z europejskiej dyrektywy DAC7.