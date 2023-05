Przygotuj się na kolejny Allegro Smart! Week, bo jest na co

To nie pierwszy i prawdopodobnie też nie ostatni Allegro Smart! Week. Kiedy rusza najnowszy festiwal promocji najpopularniejszej platformy zakupowej w Polsce? Wiemy już, jakie oferty będą dostępne w jego trakcie. Rabaty mają sięgać nawet 50%.

Kiedy rusza najnowszy Allegro Smart! Week?

Najnowsza edycja festiwalu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 15 maja, i potrwa aż do niedzieli, 21 maja 2023 roku. W jego trakcie, według deklaracji platformy, mają być dostępne „tysiące produktów tańszych nawet do -50%” z różnych kategorii, w tym elektronika, zdrowie i uroda oraz supermarket.

źródło: Allegro

Platforma lojalnie uprzedza jednak, że najlepsze oferty będą dostępne tylko dla użytkowników Allegro Smart!, ale to nie powinno być żadnym problemem, ponieważ można wypróbować za darmo Smart! na Start lub wykupić/odnowić subskrypcję w niższej cenie – za 49,90 złotych na rok, czyli o 10 złotych taniej niż wynosi standardowa cena. Co ważne, ta promocja jest już dostępna i będzie do 21 maja 2023 roku.

Jeśli macie już Smart! i zastanawiacie się, czy też będziecie mogli wykupić go na kolejne 12 miesięcy w niższej cenie, to Allegro precyzuje, że promocja jest dostępna dla (oprócz nowych subskrybentów) użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego.

Lista ofert na Allegro Smart! Week od 15 do 21 maja 2023 roku

Choć Allegro Smart! Week oficjalnie rozpoczyna się dopiero w poniedziałek, to już dziś oraz w weekend znajdziecie na platformie godne zainteresowania produkty w obniżonych cenach. Dziś, tj. 12 maja 2023 roku, kupicie taniej na przykład:

tabletki do zmywarki all in one Finish 50 szt. za 69,99 złotych,

peeling kawitacyjny Herz Medical Instruments za 142 złotych,

robota sprzątającego Medion MD 10065 za 249 złotych,

wodę perfumowaną David Beckham Refined Woods 100 ml EDP za 59,99 złotych.

W sobotę, 13 maja 2023 roku, w niższej cenie ma być dostępny na przykład zestaw do akupresury 4Fizjo złoty za 80 złotych, szczoteczka soniczna dla dzieci Heelly z końcówkami za 53 złotych i trymer Panasonic ER-GN30-K503 za 56,99 złotych, natomiast w niedzielę, 14 maja 2023 roku, m.in. golarka Philips QP2510/15 za 114,99 złotych, żel do prania kolorów Persil 3,96 l + Persil Gel Regular 3,96 l za 139,99 złotych i kawa ziarnista Lavazza Qualita Rossa 1000 gramów za 45 złotych.

Na dobry początek Allegro Smart! Week, tj. w poniedziałek, 15 maja 2023 roku, w obniżonych cenach mają być zaś dostępne: