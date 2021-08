Premiera czterech urządzeń Xiaomi w Polsce, w tym hulajnogi Mi Electric Scooter 3 i słuchawek z ANC

Xiaomi czekało miesiąc, by wprowadzić do Polski nową hulajnogę elektryczną Mi Electric Scooter 3. Dostępna jest w ofercie flash sale, o 100 złotych taniej niż w regularnej cenie.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Chyba najważniejszą nowością w nowej hulajnodze Mi Electric Scooter 3 od Xiaomi jest nowy tylny hamulec tarczowy z dwoma zaciskami. Podczas polskiej prezentacji nie szczędzono dobrych słów na temat tego nowego hamowania czy regeneracyjnego systemu przeciwpoślizgowego E-ABS.

Ogólnych ulepszeń doczekała się także aluminiowa konstrukcja o wymiarach (w stanie złożonym) 1080 mm x 430 mm x 490 mm oraz wadze 13 kilogramów. Ukryto w niej baterię o pojemności 7650 mAh, która powinna wystarczyć na 30 kilometrów jazdy. Ponowne ładowanie zajmuje 8,5 godziny. Moc maksymalna silnika elektrycznego to 600 W.

Regularna cena Mi Electric Scooter 3 w Polsce została ustalona na 2099 złotych, ale przez jeden dzień można ją kupić za 1999 złotych. Promocja trwa do 1 września do godziny 10:29 lub do wyczerpania zapasów. Sprzęt dostaniemy w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi: mistore.pl, mi-home.pl i mimarkt.pl.

Nowe słuchawki i router Xiaomi

Do sprzedaży w Polsce trafiły także inne produkty Xiaomi. Chodzi o słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Pro oraz Redmi Buds 3 Pro, a także router AX 9000. Wszystkie te sprzęty można kupić taniej przez 24 godziny:

router AX 9000 za 1099 złotych zamiast 1299 złotych,

zamiast 1299 złotych, słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Pro za 399 złotych zamiast 449 złotych,

zamiast 449 złotych, słuchawki Redmi Buds 3 Pro za 249 złotych zamiast 299 złotych.

Redmi Buds 3 Pro także są znane od miesiąca w Europie, a w Chinach sprzedaje się je już od maja. Przyszedł jednak czas, by przetestować osławioną aktywną redukcję szumów także w naszym kraju. Budsy mają wyciszyć dźwięki o natężeniu do 35 dB. Pchełki mogą działać przez 6 godzin i maksymalnie do 28 godzin z doładowaniami przez etui. Są też odporne na zachlapania, zgodnie z atestem IPX4.