Jesteś sprzedawcą na Allegro? Możesz powierzyć platformie pakowanie i wysyłkę swoich produktów

Allegro rusza z kompleksową usługą One Fulfillment by Allegro, w której sprzedawcy będą mogli skorzystać z przechowywania, pakowania i dostaw produktów za pośrednictwem samego Allegro.

Usługa logistyczna od Allegro

Allegro we wrześniu ubiegłego roku uruchomiło testy nowej usługi, skonstruowanej specjalnie dla tych sprzedawców, którym trudno było wywiązać się z obietnicy błyskawicznej dostawy. Teraz, dzięki One Fulfillment by Allegro, nie muszą się oni tym przejmować. Magazynowanie, pakowanie, wysyłkę, a także obsługę klienta w zakresie związanym z realizacją zamówień Allegro może wziąć na siebie.

Firmy prowadzące sprzedaż na Allegro mogą już zgłaszać chęć skorzystania z usługi na specjalnej stronie. Po weryfikacji zgłoszeń, Allegro zaprasza do niej tych sprzedawców, którzy spełniają odpowiednie kryteria, w szczególności związane z realizacją dostaw. Na początek, mogą oni liczyć na pakiet powitalny – przez pierwszy miesiąc sprzedający nie płacą opłaty podstawowej i dodatkowych, a także otrzymują wyróżnienia dla swoich ofert na platformie. Na taką ulgę będą mogły liczyć firmy, które dołączą do programu do 30 czerwca 2022 roku.

Dzięki One Fulfillment by Allegro, sprzedawcy mogą liczyć na wyraźne przyspieszenie procesu dostawy przedmiotów do klienta. Dostawy realizowane przez X-press Couriers opłacone do godziny 10:00 (lub, jeżeli dostawa realizowana jest na terenie Warszawy, do 13:00) dotrą do klientów jeszcze tego samego dnia. Natomiast wszystkie zamówienia złożone w tygodniu do godziny 19:00 Allegro wyśle jeszcze w dniu zakupu. Platforma bierze pełną odpowiedzialność za produkty, w tym również za ich ewentualne uszkodzenia w transporcie do kupujących.

Zainteresowanie usługą deklaruje 30-40% sprzedających na Allegro. Dzięki takiemu rozwiązaniu, mogą oni skupić się na innych aspektach prowadzenia biznesu, pozostawiając kwestie wysyłek i dostaw Allegro.

Gdzie magazynowane są produkty w aktualnym kształcie One Fulfillment by Allegro? Lider rynku e-commerce w Polsce dysponuje magazynem o powierzchni 36500 m2 w A2 Warsaw Park. Blisko 2800 m2 stanowią biura i przestrzeń wypoczynku dla pracowników. Docelowo ma ich być 1200, a sama przestrzeń, dzięki systemowi andresol wewnętrznych, ma wzrosnąć do 65300 m2.