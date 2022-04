Wyświetlacze e-ink mają się świetnie. Kolejny skok technologiczny przed nami

Wydaje mi się, że odkąd większość osób zainteresowanych czytnikami e-booków kupiła swoje modele wyświetlające jeden kolor, to zainteresowanie tymi urządzeniami mocno spadło. Niesłusznie.

Jeszcz bardziej kolorowe czytniki e-booków już niedługo

W ciągu ostatnich kilku lat E Ink Corporation – firma odpowiadająca za rozwój e-papieru – nie ustaje w rozwijaniu tej technologii. Zaprezentowany w 2019 E Ink Kaleido był pierwszą generacją nowych ekranów, które – dzięki zastosowaniu plastikowej warstwy filtrującej – mogły wyświetlać kolory.

W ciągu ostatniego miesiąca firma pokazała już trzecią generację wyświetlaczy Kaleido, które mogą wyświetlić 4096 kolorów, oferując przy tym lepszą saturację kolorów niż poprzednik. Na horyzoncie widać już jednak następcę technologii Kaleido 3.

Choć już teraz na rynku występują czytniki e-booków wyświetlające kolory, to prawdziwa zmiana technologiczna przed nami (źródło: PocketBook)

E INK Gallery 3 Full Color E-Paper powinien pojawić się w trakcie wydarzenia Touch Taiwan w przyszłym tygodniu. O wyświetlaczu wiemy tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie to rozwiązanie, które będzie w stanie wyświetlić dziesiątki tysięcy kolorów na ekranie.

Po drugie, w porównaniu do Gallery Plus, technologii dedykowanej banerom reklamowym, ekrany Gallery 3 będą mogły być produkowane w rozmiarze poniżej 13,3 cali, co zdradza ich przeznaczenie – małe czytniki e-booków, cyfrowych komiksów, itp.

Ponadto firma zapowiada, że wyświetlacze w nowej technologii będą ekranami dotykowymi z opcją odręcznego pisania, co pozwoliłoby czytnikom na zyskanie funkcji notatnika, szkicownika, itp. Przeszkodą może okazać się bardzo wolna częstotliwość odświeżania kolorowego e-papieru – wynosi on bowiem około 1 sekundy. E Ink wspomina że 1 Hz to wartość porównywalna z tym, co oferują czarno-białe ekrany, sugerując, że mówimy tutaj o pełnym odświeżeniu ekranu. Zmiana wartości na fragmencie e-papieru może zachodzić o wiele szybciej.

Choć nie należę do osób, które zmieniają sprzęt co dwa lata, „bo im się znudził”, E Ink Gallery 3 sprawia, że z chęcią zobaczyłbym czytniki e-booków wyposażone w tę technologię i, kto wie, może nawet zamienił posiadane przeze mnie urządzenie o siedmioletnim stażu na nowe.