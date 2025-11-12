Allegro łączy siły z dużym bankiem. Klienci na tym zyskają

Partnerstwo dużego banku z Allegro zapewni nowe usługi. Płacenie za zakupy ma stać się szybsze i wygodniejsze. Pojawi się także rozwiązanie dla przedsiębiorców.

Co to jest Allegro Klik?

Współpraca PKO Banku Polskiego i Allegro to przede wszystkim dwie ważne nowości. Pierwsza z nich nazywa się Allegro Klik i jest to nowa metoda płatności, która dostępna będzie dla użytkowników popularnej platformy e-handlu.

Omawiane rozwiązanie polega na połączeniu indywidualnego konta klienta PKO Banku Polskiego z kontem Allegro. Dzięki temu klienci zyskają możliwość sfinalizowania transakcji bez opuszczania aplikacji Allegro. Autoryzacja obydwać się będzie bowiem bezpośrednio na platformie.

Ponadto nowa metoda płatności zapewni dodatkowe korzyści. Otóż klienci otrzymają dostęp do cashbacku od zakupów na Allegro – 1% po aktywacji usługi, 1% przy wpływach na konto połączone z kontem Allegro (minimum 2000 złotych miesięcznie) oraz 1% przy korzystaniu z dodatkowych produktów banku.

Wspomniany zwrot trafi bezpośrednio na konto bankowe, co będzie realizowane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Do tego dojdzie jeszcze pakiet Allegro Smart! na 6 miesięcy w cenie wynoszącej jeden złoty.

Pożyczka na potrzeby przedsiębiorców

Drugą usługą, która ma być filarem współpracy, jest system finansowania dla przedsiębiorców, którzy działają na Allegro. Z ogłoszonych informacji wynika, że sprzedawcy dostaną pożyczkę na rozwój biznesu. O jakich kwotach mówimy? Do 300 tys. złotych na start partnerstwa banku i Allegro oraz do 500 tys. złotych w 2026 roku.

Wśród zalet usługi wymienia się brak konieczności dostarczania dokumentów i zaświadczeń, a także atrakcyjne warunki z marżą od 6%. Jak podaje PKO Bank Polski, decyzja kredytowa zapada nawet w 3 minuty, po wcześniejszym dokonaniu oceny zdolności kredytowej. Z kolei wypłata pieniędzy odbywa się w ciągu kolejnych 24 godzin.

Dowiedzieliśmy się, że obie usługi mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Wypada też wspomnieć, że plany są ambitne. Firmy zakładają, że w ciągu trzech lat z Allegro Klik ma skorzystać ponad 2 mln użytkowników. Natomiast pożyczki w ramach Allegro Kapitał mają spotkać się z zainteresowaniem 20 tys. przedsiębiorców, z łącznym finansowaniem na poziomie 1,5 mld złotych.

