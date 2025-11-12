Sprzęt Huawei może zostać zakazany w Unii Europejskiej

Huawei już teraz mierzy się z wieloma przeciwnościami, jednak jego sytuacja może ulec znacznemu pogorszeniu. Sprzęt chińskiego giganta może bowiem zostać zakazany w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska może zakazać wykorzystywania sprzętu Huawei w krajach Unii Europejskiej

Komisja Europejska stworzyła pojęcie „dostawców wysokiego ryzyka” – sprzęt takich firm nie powinien być obecny w infrastrukturze telekomunikacyjnej w Unii Europejskiej. Jako przykłady wymieniono Huawei i ZTE, aczkolwiek na tę chwilę nie ma zakazu wykorzystywania ich rozwiązań przez państwa członkowskie.

Pod koniec stycznia 2020 roku na stronie Komisji Europejskiej opublikowano Unijny zestaw narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Napisano w nim, że państwa członkowskie powinny dysponować środkami i uprawnieniami w zakresie ograniczania ryzyka i w szczególności powinny one stosować odpowiednie ograniczenia wobec dostawców uznanych za stwarzających wysokie ryzyko.

W Polsce nie obowiązuje jeszcze prawo, które reguluje tę kwestię. Bo choć w 2024 roku przyjęto ustawę Prawo komunikacji elektronicznej, to wciąż trwa proces legislacyjny, mający na celu uchwalić przepisy, pozwalające wskazać producentów sprzętu i oprogramowania, którzy mogą zagrażać bezpieczeństwu kluczowych systemów państwa.

Zakładany schemat postępowania wobec dostawców wysokiego ryzyka (źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

Henna Virkkunen, wiceprezes wykonawczy ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji w Komisji Europejskiej, chce jednak pójść o krok dalej. Jej zdaniem zalecenia z 2020 roku powinny zmienić się w prawny wymóg, który skutkowałby „stopniowym wyeliminowaniem” rozwiązań dostarczanych przez chińskie firmy w infrastrukturze sieciowej w Unii Europejskiej.

Co więcej, Henna Virkkunen podobno chce wyeliminować obecność sprzętu chińskich firm nie tylko w sieciach mobilnych, ale też stacjonarnych. Rozważane jest również „zniechęcenie” krajów spoza Unii Europejskiej do wykorzystywania rozwiązań Chińczyków – na przykład poprzez wstrzymanie finansowania Global Gateway dla krajów, które wykorzystują granty na projekty z udziałem sprzętu Huawei.

Niektóre kraje w Europie już zakazały używania sprzętu Huawei w sieciach 5G

Szwecja już w 2020 roku zakazała wykorzystywania rozwiązań dostarczanych przez Huawei i ZTE w sieciach 5G oraz nakazała usunięcie ich do 1 stycznia 2025 roku. Niemcy również zmusili operatorów do wyeliminowania wszystkich kluczowych komponentów firm Huawei i ZTE z ich sieci szkieletowych 5G do 2026 roku. Nie tylko kraje należące do Unii Europejskiej jednak zakazują sprzętu Huawei – na to samo zdecydowała się też Wielka Brytania.

Alternatywą są rozwiązania dostarczane przez m.in. Nokię i Ericssona, ale są one bardziej kosztowne. Wielu operatorów decydowało się na produkty Huawei i ZTE z uwagi na (dużo) niższe ceny. Ich wymiana będzie wiązać się z wysokimi kosztami, podobnie jak budowanie sieci z użyciem rozwiązań, zapewnianych przez firmy, które nie są „dostawcami wysokiego ryzyka”.

Możecie domyślić się, skąd operatorzy wezmą na to pieniądze.