Allegro Smart! oferuje darmową wysyłkę już od 30 złotych. Jest jednak pewien warunek

Allegro Smart! to całkiem wygodna usługa. Gwarantowane darmowe dostawy i rozszerzona obsługa klienta w zamian za miesięczną lub roczną subskrypcję to fajna opcja. O ile zgadzamy się z kwotą, jaką żąda sobie za to Allegro.

Allegro Smart! z wysyłką od 30 złotych

Przypomnijmy: standardowo w Smart! możemy liczyć na bezpłatną wysyłkę zamówień za przynajmniej 45 złotych, o ile odbierzemy ją w automacie paczkowym lub punkcie odbioru. Swego czasu była to kwota wynosząca 40 złotych. Próg kwotowy zwiększył się także z 40 do 65 złotych dla przesyłek kurierskich. Ponadto podniesiono cenę rocznej subskrypcji z 49,90 złotych do 59,90 złotych.

Taki stan rzeczy jest stały od listopada 2022 roku. Jedynie we wrześniu 2023 roku podwyżka dotknęła zobowiązanie subskrypcyjne naliczane co miesiąc.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie dla wszystkich Allegro Smart! jest tak opłacalne, jak było jeszcze na początku tej usługi w Polsce. Firma uruchamia jednak promocję, dzięki której darmowa przesyłka odblokowywana jest już od 30 złotych. Allegro wykorzystuje przy tym MiniPrzesyłkę, czyli opcję dostawy udostępnioną na początku września 2023 roku.

Z bezpłatnej dostawy MiniPrzesyłki można skorzystać teraz za zakupy za minimum 30 złotych. Trzeba tylko upewnić się, że sprzedający oferuje taką formę dostawy. I pamiętać, że promocja potrwa do 30 czerwca 2024 roku.

Prezent dla kupujących Allegro Smart! od razu na rok

Niektórzy użytkownicy Allegro mogą zauważyć w aplikacji baner z promocją o zakupie Smarta na rok i uzyskaniu kuponów o łącznej wartości 60 złotych. To jak dostać Allegro Smart! na rok za darmo. Oczywiście obowiązują zasady.

Jak wskazuje Regulamin Promocji „6×10”, potrwa ona do 14 kwietnia 2024 roku. Konto użytkownika Allegro nie może być zawieszone, w okresie promocji użytkownik nie może mieć aktywnej usługi Smart!, a zgody marketingowe muszą być udzielone. O najważniejsze: poprzedni okres aktywnej usługi Smart! musiał skończyć się nie później niż 25 stycznia 2024 roku. Innymi słowy: nie da się zrezygnować ze Smarta i uruchomić subskrypcję ponownie, żeby zyskać kupony.

Kupony podzielone są na 6 kodów po 10 złotych, dostępnych do wykorzystania na zakup rzeczy o wartości minimum 60 złotych każda. Nie da się ich łączyć z innymi kuponami i promocjami. Ponadto każdy z kuponów musi zostać wykorzystany w okresie 30 dni od dnia jego przyznania.

To na pewno nie jest najlepsza promocja Smart!, jaką widzieliśmy (źródło: Allegro, rawpixel CC0)

Trzeba przyznać, że jest trochę zachodu z tym, żeby zyskać 60 złotych „z powrotem”. Jak wskazują użytkownicy Pepper, wszystkie kupony lądują na koncie użytkownika jeszcze tego samego dnia po opłaceniu Smarta. Oznacza to, że do zyskania pełnych 60 złotych będą potrzebne różne zakupy za przynajmniej 360 złotych – i to wszystko w ciągu 30 dni. Jeśli to jest max, na co stać Allegro, to… słaba ta promocja.