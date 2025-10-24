Przyszłość zakupów? Sztuczna inteligencja pomoże dokonać wyboru

Amazon postanowił sięgnąć po możliwości sztucznej inteligencji, aby ułatwić klientom podejmowanie decyzji zakupowych. Nowe narzędzie nie tylko wskaże konkretny produkt, ale również wyjaśni podjętą decyzję.

Sztuczna inteligencja pomoże kupić lepszy produkt

Nowość została nazwana Help me decide (Pomóż mi zdecydować) i jest oparta o generatywną sztuczną inteligencję. W założeniach zakupy mają stać się wygodniejsze, szybsze, a klient ma dostać najlepszą dla siebie propozycję. Zadaniem AI jest ocena podobnych produktów i wskazanie tego lepszego.

Jeśli klient przeglądał podobne produkty, ale finalnie nie podjął decyzji, na górze strony może pojawić się przycisk „Help me decide” wraz z listą produktów. Wystarczy na niego kliknąć, aby funkcja rozpoczęła analizę aktywności użytkownika (historia przeglądania i wyszukiwania, historia zakupów oraz preferencje), której celem jest polecenie konkretnego produktu.

Amazon jako przykład podaje zakup namiotu kempingowego. Nowa funkcja przeanalizuje namioty, które były przeglądane, a także sprawdzi inne szczegóły z historii zakupów i nie tylko. Jeśli klient wcześniej szukał śpiworów dla dorosłych i dzieci, które utrzymują ciepło w niskich temperaturach, a także oglądał kuchenki kempingowe i kupował buty trekkingowe dla dzieci, AI może polecić czteroosobowy namiot, który jest wystarczająco ciepły i przestronny na rodzinną wycieczkę.

fot. Amazon

Warto jeszcze wspomnieć, że rozwiązanie korzysta z dużych modeli językowych (LLM) oraz usług AWD, takich jak Amazon Bedrock, Amazon OpenSearch i Amazon SageMaker. Pozwala to zrozumieć, czego klient potrzebuje i dlaczego właśnie konkretny produkt będzie dla niego najlepszym wyborem. Ponadto pod uwagę mogą być wzięte opinie klientów, aby dostarczyć odpowiedź zawierającą możliwe najlepszy produkt w ofercie.

Funkcja Help me decide jest obecnie wprowadzana w USA, ale możliwe, że w niedalekiej przyszłości pojawi się również w innych regionach. Niewykluczone, że podobne rozwiązania zawitają do innych sklepów internetowych. Szczególnie, że obecnie panuje moda na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji, więc chętnych na tego typu narzędzia może być całkiem sporo.

fot. Amazon

Usługa Amazon Luna doczekała się odświeżenia i nowej funkcji

Amazon Luna, platforma do grania w chmurze, przeszła wyraźniejsze przeprojektowanie. Amazon podkreśla, że celem zmian było stworzenie usługi z myślą o graczach o różnych zainteresowaniach i poziomach doświadczenia. Każdy użytkownik ma otrzymać dostęp do wysokiej jakości gier na różnych urządzeniach – tabletach, smartfonach, telewizorach, sprzęcie Fire TV czy także w przeglądarkach internetowych.

Natomiast nowa funkcja GameNight oferuje dostęp do kilkudziesięciu gier, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić zabawę podczas spotkań ze znajomymi czy rodziną. Co ciekawe, gracze używają smartfonów jako kontrolerów. Wystarczy więc odpowiednie łącze internetowe, aby mieć wieloosobową rozgrywkę na telewizorze.