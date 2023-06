Banki regularnie aktualizują swoje aplikacje na urządzenia mobilne i Alior Bank nie jest wyjątkiem. Bank poinformował dziś o udostępnieniu nowej wersji programu Alior Mobile. Na jakie zmiany i nowości muszą przygotować się klienci?

Alior Bank udostępnił nową wersję aplikacji Alior Mobile

Klienci, korzystający z aplikacji Alior Mobile, od razu zauważą zmianę, ponieważ bank zdecydował się odświeżyć wygląd ekranu startowego – od teraz będzie na nim wyświetlany już nie tylko produkt główny, ale też nawet dwie dodatkowe usługi. Aby je podejrzeć, wystarczy przesunąć palcem w lewo po ekranie. Użytkownicy mogą wybrać wyświetlane w tym miejscu produkty (jak zostało jednak wspomniane, nie więcej niż w sumie trzy, w tym dwa dodatkowe obok głównego).

Ponadto z poziomu ekranu głównego klienci Alior Banku mogą od teraz wykonać najważniejsze czynności, takie jak przelew środków, spłata raty, kopiowanie numeru rachunku, ukrycie salda czy przejście do szczegółu produktów. Do tego pojawiło się kilka nowych funkcji, takich jak możliwość samodzielnego wyboru najczęściej używanych skrótów i przypięcia ich do ekranu startowego.

Wszystkie najważniejsze funkcje dotyczące personalizacji zostały natomiast przeniesione do górnego menu – z jego poziomu można dostosować układ aplikacji. Na przykład w zakładce „Wygląd” klient może wybrać swój produkt główny, a także rachunek domyślny i widoczne na ekranie startowym skróty (o których była mowa dwa akapity wyżej). Ponadto w tej sekcji dostępna jest opcja zmiany motywu aplikacji i tło ekranu. Oprócz tego do dyspozycji użytkowników są zakładki „Kontakt” i „Pulpit”, które zachowały swoje funkcjonalności.

8.5 Ocena

Wprowadzone zmiany to pierwszy krok w kierunku budowy inkluzywnej aplikacji mobilnej, której istotnym elementem jest hiperpersonalizacja wyglądu i treści. W nowej odsłonie klienci otrzymali odświeżony wygląd ekranu startowego oraz możliwość dodania ulubionych skrótów na pulpit. Wojciech Dubiel, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju Alior Mobile z Alior Banku

To nie koniec nowości

Alior Bank zapowiedział, że nieustannie rozwija aplikację Alior Mobile – bank planuje dodać do niej m.in. możliwość zarządzania rachunkami i widżetami z poziomu ekranu głównego.

Aplikację Alior Mobile można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play, Huawei AppGallery i Apple App Store. Z komentarzy w pierwszych dwóch wynika, że przynajmniej część klientów korzysta już z najnowszej wersji programu, lecz nie wszystkie są pozytywne – niektórzy narzekają na wdrożone zmiany i nowości.