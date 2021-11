Alien: Isolation trafi na Androida i iOS. Premiera już w grudniu, tylko ta cena…

Jeden z najlepiej ocenianych survival horrorów na rynku – Alien: Isolation, trafi w końcu na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Premiera zaplanowana jest na grudzień, choć cena może niektórym wydać się zbyt wygórowana.

Reklama

Alien: Isolation będzie straszyć na smartfonach

Odkąd do świata kinematografii dołączyła seria Obcy w reżyserii Ridleya Scotta, gracze z utęsknieniem oczekiwali, aż komuś w końcu uda się stworzyć dobrą grę, bazującą na tym uniwersum. I trochę to zajęło, bo moim zdaniem zdecydowanie najlepszą ze wszystkich produkcji, wykorzystujących motyw Obcego, była Izolacja w wykonaniu Creative Assembly – twórców m.in. serii Total War.

Alien: Isolation trafiło w 2014 roku na PC i konsole PlayStation oraz Xbox. Aż 5 lat później grą mogli cieszyć się też użytkownicy Nintendo Switch, a teraz w końcu dostaniemy ten tytuł także na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Premiera zaplanowana jest na 16 grudnia, więc kto wie – może zachce się Wam przemierzać mroczne korytarze opuszczonego statku w przerwie od oglądania Kevina samego w domu i jedzenia karpia.

Reklama

Co najważniejsze, Alien: Isolation w mobilnej wersji nie zostanie okrojony ze swojej zawartości. Twórcy przeniosą całość gry na systemy Android i iOS wraz ze wszystkimi dodatkami. Nad mobilnym portem pracuje studio Feral Interactive, które właśnie opublikowało pierwszy zwiastun z rozgrywki.

4.5 Ocena

Alien: Isolation pomysłem na świąteczny prezent?

Cóż, jeśli macie wśród bliskich osób kogoś, kto bez uniwersum Obcego nie wyobraża sobie życia, to zafundowanie mu tej gry na smartfon może nie być złym pomysłem. Cena to „jedyne” 69,99 złotych. Oczywiście, nie kupujecie kota w worku, bo Alien: Isolation to kawał świetnej gry, która na urządzeniach mobilnych może zyskać drugą młodość.

Warto dodać, że Alien: Isolation to nie jedyna gra, osadzona w uniwersum Obcego i wydana na urządzenia mobilne. Wcześniej – w 2019 roku, na rynek trafiło Alien: Blackout z akcją osadzoną pomiędzy wydarzeniami z Izolacji i filmu Obcy: Decydujące starcie. Projekt nie okazał się jednak wielkim sukcesem.

Kilka słów o Alien: Isolation

Alien: Isolation to – jak już wspomniałem – survival horror zaprojektowany w perspektywie pierwszoosobowej. Fabuła bazuje na filmach Ridleya Scotta, a zwłaszcza na pierwszej części serii, czyli Obcym: ósmy pasażer Nostromo, który ukazał się w 1979 roku.

Podczas rozgrywki wcielamy się w postać Amandy, będącej córką filmowej protagonistki. Poznajemy jej historię, toczącą się po około 15 latach od wydarzeń znanych z ósmego pasażera Nostromo. Celem Amandy jest odszukanie czarnej skrzynki statku kosmicznego (czyli Nostromo) i ustalenie, co stało się z jej matką.

Alien: Isolation zmierza na Androida i iOS