Kioxia BG5 jest najszybszym dyskiem SSD PCIe NVMe M.2-2230 na rynku

Na rynku zdecydowana większość dysków PCI-Express to konstrukcje w formacie M.2-2280, jednak nowoczesne płyty główne obsługują trzy formaty półprzewodników, w tym kompaktowy 2230. Najnowszy dysk Kioxia BG5 cechuje się małą płytką drukowaną, jednak ma na pokładzie kontroler interfejsu PCIe 4.0, który gwarantuje naprawdę wysokie transfery.

Reklama

Kioxia BG5 – mały, ale wariat

Format M.2-2230 zdecydowanie nie należy do najpopularniejszych, szczególnie w segmencie dysków PCI-Express czwartej generacji, ponieważ cechują się one zdecydowanie mniejszą powierzchnią, przez co kontroler oraz moduły pamięci muszą być bardziej „ściśnięte” i ciepło wygenerowane przez mikroukłady rozprowadza się na mniejszą powierzchnię. Mimo to Kioxia wprowadza na rynek nowy dysk M.2-2230 PCIe 4.0.

Kioxia BG5 będzie sprzedawany w trzech wersjach – o pojemności 256 GB i 512 GB oraz 1 TB. Zostanie on oparty na 112-warstwowych kościach NAND BiCS5 3D, wykorzystujących interfejs, zapewniający przepustowość 1,2 GT/s. Dysk został wyposażony w nieokreślony kontroler zgodny z protokołem NVM-Express 1.4 (najpewniej jest to nieco bardziej budżetowy Phison, ale producent tego nie podaje). Co więcej, Kioxia korzysta z autorskiego oprogramowania sprzętowego, żeby zoptymalizować wydajność i zapotrzebowanie na energię.

Reklama

W kwestii wydajności Kioxia BG5 jest całkiem dobrze – producent deklaruje wartość zapisu sekwencyjnego na poziomie 3500 MB/s oraz do 2900 MB/s odczytu sekwencyjnego. Pomimo że dysk zdecydowanie odbiega od konkurencji na PCI-Express 4.0, to trzeba mieć w pamięci, że mamy tu do czynienia z naprawdę małą konstrukcją, która nie może być wyposażona w większą ilość kości 3D NAND, niż mają na pokładzie konkurencyjne konstrukcje zbudowane w standardowym formacie M.2-2280.

Warto dodać, że Kioxia BG5 jest najszybszym dyskiem SSD PCIe NVMe M.2-2230 dostępnym na rynku, a producent planuje już wydać kolejny półprzewodnik – tym razem Model BG7 w standardowych wymiarach 2280.

Na ten moment cena dysku Kioxia BG5 nie jest znana, jednak ze względu na swoje wymiary został pozbawiony kości DRAM, przez co nie powinien być bardzo drogi.