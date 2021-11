Niech moc będzie z Nintendo – klasyczne gry ze Star Wars już dostępne w pudełkach na Nintendo Switch

Co jak co, ale gier opartych na licencji Star Wars wyszło naprawdę mnóstwo. Część z nich możecie od dzisiaj ograć na Nintendo Switch, kupując jeden z zestawów, przygotowanych przez studia Aspyr oraz Lucasfilm Games.

Klasyka Star Wars na wyciągnięcie ręki, a dokładniej na Nintendo Switch

Aż dwa zestawy klasycznych gier z serii Star Wars zadebiutowały dzisiaj na konsoli Nintendo Switch – Jedi Knight Collection oraz Racer and Commando Combo są już dostępne do zakupu w formie fizycznej.

Każdy z pakietów został wyceniony na 119 złotych i można go kupić m.in. w sklepie Media Expert. Rzućmy więc okiem na ich zawartość.

Jedi Knight Collection – Jedi Knight II: Jedi Outcast & Jedi Knight: Knight Academy,

& Racer and Commando Combo – Episode I: Racer & Republic Commando.

O ile zestawienie dwóch gier z serii Jedi Knight nikogo nie dziwi, tak pakiet Republic Commando oraz Episode I: Racer wydaje się dość przypadkowym zestawieniem. Cieszy jednak, że jedna z najlepszych gier wyścigowych na Dreamcasta dostaje ostatnio tyle uwagi od wydawców. Wyścigi bolidów w świecie Gwiezdnych Wojen są niesamowicie dopracowane, zostawiając w tyle nawet kontynuację Racer Revenge z PlayStation 2.

Gwiezdne Wojny, dla każdego

Warto zaznaczyć, iż składanki gier są już dostępne na PlayStation 4 od 26 października w tej samej cenie, tj. za 119 złotych. Czy warto zaopatrzyć się w nie za taką cenę? Cóż, należy pamiętać, iż są to najbardziej standardowe, poprawne remastery produkcji z przełomu piątej i szóstej generacji konsol. Tytuły te są również dostępne na platformie GOG.com, gdzie na promocjach można je wyrwać w zdecydowanie niższych cenach. Jeżeli jednak cenicie sobie konsolową wygodę, może to być najlepszy sposób na ogranie tych klasycznych pozycji.

Pamiętajcie mimo wszystko, że każdą z tych produkcji da się też kupić w konsolowym eShopie. A tam z pewnością trafi się później jakaś promocja, dzięki której łatwo powrócicie do wspomnień z Gwiezdnych Wojen. Patrząc na niedawną zapowiedź odświeżonego Knights of the Old Republic, można uznać, iż fani Star Wars dawno nie mieli tak dobrej passy z grami.