Nowa aplikacja do testowania kontrolerów Dual Sense na iOS

Dla każdego posiadacza PlayStation 5 kontroler Dual Sense jest małą rewolucją. Adaptacyjne triggery oraz haptyczne wibracje sprawiają, że w przypadku wielu nowych gier nie ma już powrotu do starych padów. Choć konsola nie pozwala przetestować odpowiednio nowego kontrolera w ustawieniach systemu, pewien programista wyczarował aplikację na system iOS.

Przetestuj swój Dual Sense

PS5 Controller Trigger Test to aplikacja autorstwa Rihaba Mehbooba, która wylądowała ekskluzywnie w App Store. Jak sama nazwa wskazuje, jej zadaniem jest testowanie wszystkich funkcji kontrolera Dual Sense. Z jej pomocą sprawdzimy działanie adaptacyjnych triggerów, stan naładowania baterii kontrolera czy wreszcie mikrofon oraz światełko LED otaczające touchpad.

PS5 Controller Trigger Test (źródło: Rihab Mehboob)

Moim zdaniem PS5 Controller Trigger Test to świetny krok w kierunku przystosowania Dual Sense do urządzeń mobilnych. Przykładowo, system Android nie rozpoznaje jeszcze tego pada jako kontroler do PlayStation 5. Oznacza to, że w wielu aplikacjach przyciski są źle skonfigurowane, a po podłączeniu urządzenia przez Bluetooth trzeba zdać się na łaskę autorów konkretnych programów, którzy mogli zaimplementować możliwość zmiany konfiguracji przycisków. Dlatego też posiadacze urządzeń Apple są w zdecydowanie lepszej sytuacji, jeśli mówimy o obsłudze kontrolera do PS5.

Susza w wsparciu dla kontrolera PlayStation 5

Jak sam autor programu wspomina w wypowiedzi dla IGN, zależało mu na stworzeniu narzędzia, które pozwoli rozebrać kontroler PlayStation 5 na czynniki pierwsze. Jest to szczególnie ważne, gdyż wszystkie gry wspierające kontroler nie pozwalają na tak zaawansowane testy urządzenia. Aplikacja kosztuje 8,99 złotych w App Store, więc jeżeli Astro’s Playroom nie pokazało Wam możliwości kontrolera w wystarczający sposób, będzie to z pewnością świetny zakup. Co jest jednak ważne – Rihab Mehboob nie ma na obecną chwilę planów, by PS5 Controller Trigger Test udostępnić na systemie Android.

Na co jednak naprawdę liczę, to więcej gier, które godnie będą wykorzystywać funkcje kontrolera Dual Sense. Tutaj w szczególności pokładam nadzieje w Gran Turismo 7. Jazda z wykorzystaniem adaptacyjnych triggerów to jeszcze większa przyjemność, co pokazało już chociażby takie DiRT 5, będące jednym z tytułów startowych na PS5.

Pod tym kątem zdecydowanie ciekawi mnie również reszta dzieł PlayStation Studios. Jestem pewny, że God of War: Ragnarok oraz Horizon: Forbidden West będą w stanie odpowiednio wykorzystać potencjał najnowszego kontrolera Sony. Na ten moment jednak grajcie w Astro’s Playroom – jest to obecnie największy popis możliwości kontrolera Dual Sense.