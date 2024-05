Ta aktualizacja smartwatchy na Wear OS bardzo nie spodoba się dzieciom

Google zapowiedziało nową funkcję nadchodzącą do smartwatchy opartych o system Wear OS. Dzięki najnowszej aktualizacji opiekunowie będą mogli wyciszać aplikacje na zegarkach dzieciaków, aby mogły skupić się na nauce.

Rosnący potencjał ubieralnych gadżetów

Inteligentne zegarki i smartwatche pojawiają się na nadgarstkach naszego społeczeństwa bez względu na wiek. W opaski czy inną formę ubieralnego gadżetu zaopatruje się nie tylko młodzież i pozytywnie nastawieni do technologicznych rozwiązań dorośli. Zdarza się, że można dostrzec je u coraz większej liczby seniorów, a nawet u maluchów, które nie znają się zbytnio na zegarku.

System Wear OS (źródło: Google)

Funkcjonalność smartwatchy jest jednak zdecydowanie większa niż zwykłe wyświetlanie godziny. W zależności od modelu możemy przeglądać otrzymywane na smartfon wiadomości i połączenia, śledzić swoje treningi, codzienne aktywności czy podstawowe parametry zdrowotne. Aby to wszystko mogło jednak działać, konieczne jest odpowiednie oprogramowanie, a jednym z wiodących rozwiązań jest Wear OS. System opracowany przez Google umożliwia m.in. skorzystanie ze sklepu Google Play, z którego w prosty sposób można pobierać aplikacje.

Nowa aktualizacja Wear OS zadowoli rodziców, ale nie dzieci

Jak każde oprogramowanie tak i Wear OS co jakiś czas zyskuje dostęp do nowych aktualizacji, niosących za sobą kolejne funkcje. Tym razem Google postanowiło wspomóc rodziców w monitorowaniu użytkowania zegarka przez dziecko. W ramach wersji Usługi Google Play oznaczonej numerem 24.18, która pojawiła się 8 maja br., do użytkowników ma dotrzeć opcja School Time czy też Czas szkolny. Nie jest jeszcze jasne, czy nowy tryb obejmie wszystkie zegarki z systemem Wear OS.

Jak można dowiedzieć się ze strony Supportu Google – jest to funkcja, która pozwala na ustalenie czasu zajęć szkolnych. Oznacza to mniej więcej tyle, że w wyznaczonych godzinach urządzenie może zostać automatycznie wyciszone, aby nie przeszkadzać dziecku w nauce.

Choć szczegółów jest niewiele, można domyślać się, że opcja jest zbliżona do trybu Szkoła, znanego z urządzeń Apple Watch. Pozwala on na ustawienie limitów czasowych przez członków rodziny, które są oparte na ustalonym harmonogramie.

