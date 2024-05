Sharp znów intryguje. I znów nas pomija

Nie jest może najpopularniejszym producentem smartfonów, a już na pewno nie w naszej części świata, bo też – nad czym wielu z nas ubolewa – Sharp nie prowadzi dystrybucji w naszym kraju. Potrafi jednak projektować wyjątkowe na swój sposób urządzenia. Tyczy się to także dwóch najnowszych modeli.

Sharp to jedna z niewielu niechińskich marek, która ostała się jeszcze na rynku smartfonów. Jej urządzenia często charakteryzują się oryginalnym designem. Może się to oczywiście podobać lub nie, ale na pewno jest ciekawie. Zresztą nie chodzi tu tylko o wygląd. Co tym razem zaproponowali Japończycy?

Sharp Aquos R9 – intrygujący smartfon z pogranicza średniej i wysokiej półki

Pierwszą nowością jest Sharp Aquos R9 kierowany do bardziej wymagających użytkowników. Powinien zaoferować niezłą wydajność, a dba o to duet tworzony przez (niedawno zaprezentowany) chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 oraz 12 GB pamięci RAM. Do tego dojdzie 256 GB na pliki. Z kolei czas pracy nie będzie się raczej wyróżniać ani na plus, ani na minus, bo mamy tu standardowy akumulator o pojemności 5000 mAh.

fot. producenta

Niemal cały front wypełnia 6,5-calowy wyświetlacz Pro IGZO OLED – jego cechy charakterystyczne to rozdzielczość Full HD+, częstotliwość odświeżania sięgająca 240 Hz oraz jasność dochodząca do 1500 nitów. Dobrze współgrać z nim powinny głośniki stereo zgodne z formatem Dolby Atmos.

Rzućmy okiem na tył. Przyciągająca wzrok wysepka zawiera system kamer opracowany we współpracy z firmą Leica. Główny aparat w formacie 1/1,55 cala cechuje się rozdzielczością 50 Mpix i przysłoną f/1.9, a towarzystwa dotrzymuje mu ultraszerokokątny aparat 50 Mpix z obiektywem f/2.2 i polem widzenia 122 stopni. Trzecią 50-megapikselową kamerę można odnaleźć z przodu urządzenia.

fot. producenta

Producent postarał się też o solidną konstrukcję. Aquos R9 spełnia wymogi normy MIL-STD-810H, a także cechuje się wodoszczelnością w klasie IP68.

Solidny smartfon dla mniej wymagających: Aquos Wish 4

Dla mniej wymagających użytkowników producent przygotował drugiego smartfona. To Sharp Aquos Wish 4 z typową, niskopółkową specyfikacją. Urządzenie ma procesor MediaTek Dimensity 700, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz 6,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+.

Z tyłu łypie jedno oczko: główny aparat 50 Mpix (f/1.8), a przednia kamerka do selfie ma 8 Mpix. Co ciekawe Wish również spełnia wymogi norm MIL-STD-810H i IP68. Oba urządzenia pracują też w oparciu o system Android 14 (nie wiadomo jednak jak ze wsparciem popremierowym).

Rynkowa premiera obu urządzeń planowana jest na lato. Niestety nie poznaliśmy cen, ale na dobrą sprawę i tak niewiele by to dla nas zmieniło, ponieważ Sharp zamierza początkowo wypuścić te telefony wyłącznie w swojej rodzimej Japonii. Wprawdzie planowana jest też późniejsza ekspansja, ale niestety objąć ma jedynie Tajwan, Indonezję i Singapur.