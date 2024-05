Będziesz mógł oceniać sejmowe ustawy niczym apki na smartfony

Niezwykłe, ale jednak prawdziwe. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że politycy będą prosić obywateli o zdanie na temat procedowanych przez parlament ustaw. Specjalnie w tym celu stworzona zostanie nowa platforma.

Profil Zaufany będzie mieć nowe zastosowanie

Z tym że w ostatnich latach cyfryzacja spraw urzędowych w Polsce poszła mocno do przodu, zgodzi się każdy. Dobrze znana aplikacja mObywatel zmieniła kilka aspektów naszego codziennego życia, czyniąc je najzwyczajniej w świecie wygodniejszym. To właśnie dzięki tej apce fizyczne dokumenty możemy zostawić w domu (w większości przypadków). Na tym jednak nie koniec, ponieważ do rządowej aplikacji zmierza wiele innych nowości.

Na konferencji prasowej, która odbyła się 9 maja 2024 roku, Marszałek Sejmu RP, Szymon Hołownia oprócz zreferowania, nad czym będą pracować parlamentarzyści na trwającym posiedzeniu, zdradził, że Prezydium wstępnie pozytywnie zaopiniowało projekt zmian w Regulaminie Sejmu, które pozwolą na całkiem nowe wykorzystanie Profilu Zaufanego. O co dokładnie chodzi?

Będziesz mógł powiedzieć, co myślisz o ustawach sejmowych

Nowością, którą zapowiedział Marszałek, ma być platforma, która umożliwi obywatelom aktywne uczestnictwo w konsultacjach dotyczących prawa stanowionego w Sejmie, poprzez użycie Profilu Zaufanego. Po zalogowaniu się na własne konto użytkownicy będą mogli wyrażać swoje opinie na temat każdego aktu prawnego rozpatrywanego przez niższą izbę parlamentu. Hołownia dodał, że będą to zmiany „których wymagają od nas kamienie milowe, ale też zmiany, które sami chcemy wprowadzić”.

Cyfryzacja procesu pracy nad ustawami obejmie nie tylko obywateli, ale także posłów zgłaszających poprawki, np. podczas trwania posiedzeń komisji sejmowych. Szymon Hołownia podkreślił, że po wprowadzenia zmian proces ten będzie w pełni jawny i transparentny. Każda z nich będzie odnotowana online zaraz po jej złożeniu. Dzięki temu zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, który z posłów zgłosił poprawkę, a także czego ona dokładnie dotyczyła.

Marszałek dodał, że nie są to wszystkie zmiany, nad którymi obecnie pracuje. Możliwe, że już niedługo poznamy więcej szczegółów tych działań.