Smartwatch z Wear OS zgadnie, jaką piosenkę słuchasz i to bez pomocy smartfona

Owszem Shazam należy obecnie do Apple, ale firma Tima Cooka w jego przypadku nie zamierza zamykać się we własnym środowisku. Co więcej, smartwatche z Wear OS doczekały się właśnie dużej aktualizacji omawianej aplikacji.

Nowy, lepszy Shazam na Wear OS

Smartwatche potrafią coraz więcej i w wielu scenariuszach mogą zastąpić smartfona. Przykładowo możemy pójść z inteligentnym zegarkiem na spacer, a dzięki możliwości łączności z siecią komórkową nie musimy mieć ze sobą smartfona. To zdecydowanie wygodne rozwiązanie chociażby dla tych, którzy biegają lub jeżdżą na rowerze, bowiem przy takich aktywnościach dodatkowe urządzenie po prostu będzie przeszkadzać.

Co jednak w sytuacji, gdy nie wzięliśmy ze sobą smartfona, a chcemy poznać tytuł aktualnie odtwarzanej muzyki? Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja Shazam, a dokładniej jej najnowsza wersja. Otóż w wydanej aktualizacji wprowadzono ważne usprawnienie – Shazam na smartwatchach z Wear OS rozpoznaje już utwory bez aplikacji na smartfonie.

Co więcej, muzyka może zostać rozpoznane w trybie offline, ale tutaj Apple zastosowało sprytną sztuczkę. Fragment utworu zostanie zarejestrowany i zapisany, a gdy przywrócone zostanie połączone online, to przechowywany fragment zostanie wysłany na serwery, a użytkownik dostanie informację o wykonawcy i tytule.

Ponadto rozpoznane utwory będą natychmiastowo synchronizowane między aplikacjami na różnych urządzeniach. Oczywiście koniecznie jest zalogowanie się na tym samym koncie. Wówczas listę rozpoznanych utworów za pomocą smartwatcha z Wear OS zobaczymy od razu na smartfonie lub innym urządzeniu.

Apple wprowadziło jeszcze jedną zmianę. Wcześniej funkcja nasłuchiwania startowała od razu po uruchomieniu aplikacji Shazam, a teraz trzeba kliknąć na ikonę na ekranie smartwatcha.

Nowość już trafia na smartwatche z Wear OS

Jeśli nie możesz doczekać się, aby sprawdzić nowości w aplikacji Shazam, to mamy świetną wiadomość. Otóż omawiana aktualizacja jest już udostępniana użytkownikom na całym świecie. Wystarczy pobrać wersję o numerze 14.18, aby smartwatch z Wear OS stał się jeszcze bardziej samodzielny.

Miło, że Apple nie zamknęło się we własnym „ekosystemie” i aplikacja Shazam nadal jest rozwijana na konkurencyjnych platformach. W tym przypadku firmie Tima Cooka należą się brawa.