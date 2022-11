Jedyny smartfon z rodziny Note 10 dostaje Androida 13

Latka lecą. Posiadacze smartfonów Samsung Galaxy Note 10 zapewne pogodzili się z tym, że nie dostaną aktualizacji do Androida 13. Jednak jest jeden model z tej serii, którego użytkownicy będą mogli skorzystać z dobrodziejstw nowej wersji systemu.

Galaxy Note 10 Lite i aktualizacja do Androida 13

Choć Samsung jest chyba najbardziej aktywnym producentem, jeśli chodzi o sprawne aktualizowanie swoich smartfonów do nowych wersji systemu operacyjnego, to są też i konstrukcje, które nie mają szansy otrzymać Androida 13. Jest tak wypadku większości przedstawicieli linii Galaxy Note 10, ale mamy pewien chlubny wyjątek. Chodzi o Galaxy Note 10 Lite.

Pojawiły się pierwsze raporty, że model ten otrzymuje właśnie powiadomienia o odpowiedniej aktualizacji, wraz z ulepszeniem nakładki systemowej do One UI 5.0. Doniesienia te płyną z Francji, a więc można się spodziewać, że wkrótce także Polacy zyskają możliwość pobrania odpowiedniego pakietu danych.

Aktualizacja zawiera oprogramowanie układowe w wersji N770FXXU8HVK5 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na listopad 2022 roku.

Samsung Galaxy Note 10 Lite (fot. Samsung)

Co zyskamy po aktualizacji?

Najważniejszym elementem aktualizacji jest nowa wersja nakładki systemowej – One UI 5. To jedno z najbardziej rozwiniętych i przemyślanych kawałków kodu, jaki kiedykolwiek opracowali programiści Samsunga. Bazująca na Androidzie 13 nakładka wprowadza wiele miłych oku funkcji, a także dodatkowe opcje ułatwiające codzienne użytkowanie urządzenia.

Trzeba tylko pamiętać, że Galaxy Note 10 Lite ma już na karku prawie 3 lata i nie będzie w stanie pochwalić się tymi samymi możliwościami, co nowy Galaxy S22 Ultra. Choć urządzenia te pracować będą teraz na tej samej edycji oprogramowania, to jednak „lekki” Note z pewnością nie otrzyma absolutnie wszystkich funkcji spadkobiercy tej serii. Nie powinno zabraknąć obsługi bardziej złożonych gestów czy nowego menu dostosowywania blokady ekranu, ale bardziej zaawansowane rzeczy będą zapewne zablokowane lub nie pojawią się w ogóle.

9.5 Ocena

To ostatnia duża aktualizacja dla tego modelu. Smartfon rozpoczął swoją przygodę z Androidem 10 na pokładzie, co uprawniło go do ustawienia się w kolejce po trzy następne duże wersje systemu Google.

Jeśli chcecie sprawdzić, czy zakupiony przez Was smartfon Samsunga dostanie Androida 13, rzućcie okiem na listę uprawnionych do aktualizacji modeli. Najnowsze informacje potwierdzają, że los Galaxy Note 10 Lite podzielił Galaxy S21 FE 5G!