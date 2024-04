Akcesoria Green Cell dostępne w sklepie Orlen Vitay. Jest nawet ładowarka do elektryków

Do oferty sklepu Orlen Vitay dołączyły właśnie akcesoria marki Green Cell. Oczywiście można je kupić za gotówkę, ale również zdobyć za zebrane punkty.

Akcesoria Green Cell dostępne w sklepie Orlen Vitay

Przyznam, że naprawdę lubię dostarczać Wam informacje, które dotyczą rozwoju polskich firm. Tym bardziej, że prywatnie kibicuję polskim przedsiębiorcom i cieszę się, że Polacy odnoszą sukces zarówno nad Wisłą, jak i w innych krajach. Tym razem przychodzę z wieściami na temat sklepu Orlen Vitay i marki Green Cell.

Krakowska firma, znana m.in. z godnych polecenia powerbanków, poinformowała, że jej akcesoria wzbogaciły ofertę sklepu Orlen Vitay. Klienci mogą już sięgnąć po nowości z kategorii Elektronika. Wśród nich mamy ładowarki, kable USB i powerbanki marki Green Cell.

Co więcej, na wirtualnej półce znajdują się również akcesoria do ładowania samochodów elektrycznych. Uwagę zwraca szczególnie ładowarka Habu, która na tle wielu innych konstrukcji wyróżnia się kompaktową obudową. Otóż ładowarka nie ma „dużej skrzynki”, czyli elementu niemal charakterystycznego dla innych tego typu produktów. Do tego dochodzi możliwość połączenia z aplikacją mobilną, aby mieć wygodny dostęp do danych na temat ładowania i dodatkowych funkcji.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Domyślam się, że dla wielu [członków klubu Vitay] sygnowane przez nas ładowarki, powerbanki czy kable USB będą pierwszym wyborem, przybierając rolę niezbędnika w podróży czy też praktycznego prezentu dla bliskich. Paweł Ochyński, założyciel firmy Green Cell

Akcesoria można kupić lub zdobyć w zamian za zgromadzone punkty

Jak w przypadku innych produktów, które są dostępne w sklepie Orlen Vitay, akcesoria krakowskiej firmy możemy normalnie kupić oraz zdobyć je za zgromadzone punkty. Oczywiście za punkty, które dostaliśmy za tankowanie samochodu spalinowego, możemy odebrać ładowarkę do auta elektrycznego. Będzie to jednak wymagało zgromadzenia naprawdę pokaźnej liczby punktów. Podstawowy kabel Type 2 wymaga zebrania 129,6 tys. punktów, a wspomniany wcześniej Habu już 539,6 tys. punktów.

Ze sklepu można korzystać zarówno przez przeglądarkę internetową – wystarczy wejść na stronę vitay.pl, jak i z poziomu mobilnej aplikacji Orlen Vitay.